Slezané otočili duel na přelomu poločasů, kdy gólově reagovali Budínský a Kuzmanovič na úvodní trefu Chramosty. Pojistku přidali Pokorný s Almásim.

Lépe začali hosté z Prahy, které poslal v 10. minutě do vedení Chramosta, jehož střelu z deseti metrů lehce tečoval Svozil a Laštůvka neměl nárok.

Srovnat mohl v 18. minutě Kuzmanovič, jeho pokus z rohu malého vápna jen těsně minul levou tyč. Za minutu hlavičkou po centru Tetoura těsně nad Almási.

Poté si vzal slovo Chramosta. Napoprvé proti němu bravurně zasáhl Laštůvka, poté měl kapitán Baníku i štěstí, když tečovaný míč uklízel do bezpečí Lischka.

Baník se ještě do pauzy přece jen dočkal. Premiérovou ligovou branku v ostravském dresu vstřelil Budínský, od kterého se při odkopu odrazil míč o tyč do sítě.

Domácím stačily dvě a půl minuty ve druhém poločase, aby dokonali obrat. K odraženému balonu se dostal Kuzmanovič a rozjásal zaplněné tribuny ve Vítkovicích.

Klokani se mohli v 52. minutě znovu dotáhnout. Velkou chybu Laštůvky ale nedokázal potrestat Bederka, který z úhlu trefil jen pravou tyč prázdné branky.

A tak úřadoval Baník. V 66. minutě si na roh Fleišmana naskočil střídající Pokorný a hlavou navýšil náskok modro-bílých. V tu chvíli byl na hřišti deset minut.

Namlsaní domácí udeřili v 74. minutě opět a soupeře srazili do kolen. Do centru Ndefeho z pravé strany se položil Almási a hlavou definitivně rozhodl.

V 78. minutě byl po druhé žluté kartě vyloučen domácí Kuzmanovič, kterého fanoušci při odchodu do kabin vyprovodili skandováním „Kuzma“„Kuzma“.

HLASY TRENÉRŮ

Ondřej Smetana (Baník Ostrava): „Úvod jsme si zkomplikovali, kdy jsme špatně bránili. Některé hráče jsem viděl po dlouhé době nejisté. Možná to bylo tím, že jsme chtěli soupeře v prvních patnácti minutách zatlačit, místo toho jsme inkasovali. Pomohl nám vyrovnávací gól do přestávky. Druhý poločas nám vyšel. Věděli jsme, že pokud chceme kvalitní tým, jako je Bohemians, porazit, musíme je udolat, odpracovat to, zlomit. A to se potvrdilo.“

Luděk Klusáček (Bohemians): „Měli jsme slušný vstup do zápasu, vedli jsme 1:0, soupeř ale otočil a končíme vlastně debaklem 1:4. V prvním poločase jsme měli náskok navýšit, ale ani ty největší šance jsme neproměnili. V poločase jsme upozorňovali hráče, aby zachytili nástup do toho druhého, no a my dostaneme gól, Baník se pak zatáhl a už jsme se tam nemohli dostat. A když měl šanci Bederka na 2:2, tak netrefíme prázdnou branku.“

9. kolo FORTUNA:LIGY (sobota 24. 9. 2021):

Baník Ostrava – Bohemians 4:1 (1:1)

Branky: 38. Budínský, 48. Kuzmanovič, 66. Pokorný, 74. Almási – 10. Chramosta. Rozhodčí: Franěk – Caletka, Leška. ŽK: Kuzmanovič – Dostál, Bačkovský, Vondra. ČK: 78. Kuzmanovič (Baník). Diváci: 6969.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe (86. de Azevedo), Svozil, Lischka, Fleišman – Kuzmanović, Tetour, Budínský (56. Kaloč), Potočný (56. J. Pokorný) – Almási (86. Sor), Jiří Klíma (67. D. Buchta). Trenér: Smetana.

Bohemians Praha 1905: Bačkovský – M. Dostál (72. Nový), Köstl, Krch (72. V. Novák), Vondra – Ljovin, Květ – Keita (86. Fulnek), Hronek (72. Necid), Bederka – Chramosta (72. Koubek). Trenér: Klusáček.