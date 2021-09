Na klokany se očekává zajímavá návštěva, a to nejen kvůli dobré hře a výsledkům. Po dlouhé době může slezský klub využít plnou kapacitu vítkovického stadionu (15 123 míst). V rámci toho nabízí permanentkářům vstupenku zdarma.

Fotbalisté Baníku prožívají povedený vstup do sezony. Vyhráli pět z osmi zápasů a s šestnácti body se drží na čtvrtém místě tabulky. Na úspěšné vlně by se rádi projeli také duelem s Bohemians, který začíná ve Vítkovicích v 16 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.