/VIDEO, FOTOGALERIE/ Kdo z fanoušků fotbalového Baníku Ostrava dorazil v sobotu 25. září do Vítkovic na ligové utkání s Bohemians (6969 diváků), musel být spokojený. Svěřenci trenéra Ondřeje Smetany otočili zajímavý duel z 0:1 na 4:1, doma plně bodovali i počtvrté v sezoně, a tak nebylo divu, že ještě dlouho po konci slavili pod vlastním kotlem s nejvěrnějšími příznivici. Fotogalerie i video níže.

