Proti Zbrojovce poslal Baník v 55. minutě do vedení, když vystihl rozehrávku Dreksy, okamžitě se hnal vpřed a přesnou ranou na zadní tyč překonal Berkovce

„Napadlo mě, že by se ta situace takhle nějak mohla vyvinout. Vyrazil jsem presovat Dreksu, tušil jsem, že by to mohl chtít přihrávat kolem mě. Bylo pak štěstí, že se mi to odrazilo přesně do běhu. Já jsem věděl, jak to chci zakončit. Vyšlo to přesně, jak jsem plánoval,“ vykládal Buchta.

Ten dostal podruhé po sobě šanci od úvodní minuty a trenéru Smetanovi se za důvěru odvděčil pokaždé gólem. Nejen proti Brnu, ale i předtím při výhře 2:0 v Olomouci. „Jsem za to rád, že jsem teď dvakrát nastoupil v základu,“ řekl Buchta, který dává v letošní sezoně v průměru gól každých 108 minut.

„Dříve to bylo spíše o střídáních. Anebo když jsem dostal šanci, tak se mi některé zápasy úplně nepovedly. Měl jsem kvůli tomu hlavu dole. Teď jsem dokázal zvládnout ty zápasy líp a hned jsem si více věřil. Doufám, že budu dostávat šance dále. Dva góly, to je super. Jsem opravdu rád a věřím, že to tak bude pokračovat,“ vykládal Buchta.

Remízu s Brnem bral jako ztrátu. „Takový zápas musíme zvládnout dohrát. Měli jsme tam plno šancí, které se daly zúročit a dát z nich ještě nějaký další gól a zvýšit vedení. Zbytečně jsme se potom, myslím, zatáhli. Brno nás pak přehrálo a dalo gól,“ dodal David Buchta, který připomněl vyrovnávací gól brněnského Štepanovského ze 79. minuty.

Rozšířit statistiku vstřelených branek bude moci Buchta v neděli, kdy hraje Baník od 19.30 hodin na Spartě.

ZELENÁ PRO ODCHOVANCE

Baník Ostrava - Zbrojovka Brno (1:1), 30. kolo FORTUNA:LIGY, 1. května 2021. Městský stadion ve Vítkovicích. Na snímku Daniel Śmiga.Zdroj: Deník/Petr Kotala

Ostrava - Přestože zrovna sobotní ligový duel s Brnem (1:1) Baníku Ostrava nevyšel, celkově platí, že po příchodu trenéra Ondřeje Smetany šel slezský klub po všech stránkách nahoru. Herně i výsledkově. Co víc. Ostravský kouč dává šanci mladým odchovancům. Pravidelně hrávají Buchta s Kaločem, proti Zbrojovce naskočil, byť jen na pár závěrečných minut, Daniel Śmiga. Ve věku sedmnáct let a čtyř měsíců! „Na jednu stranu jsem se strašně moc těšil, na druhou jsem byl nervózní. Každopádně to byl velký zážitek,“ řekl mládežnický reprezentant, který už dřív odehrál za Baník několik desítek minut v přípravách. „Doufal jsem, že naskočím. Když to v 87. minutě přišlo, byl to šok. Chtěl jsem udělat pro tým maximum,“ dodal Daniel Śmiga. (noh)