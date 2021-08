„Baník versus Baník B. Tak nějak by se dal dle soupisek označit druhý zápas sezony, ve kterém do Ostravy zavítali Ševci. Počet hráčů na straně Zlína, kteří dříve působili v modrobílých barvách, je opravdu velký, a proto se nedalo čekat nic snadného.

Po prvním ligovém kole a ztrátě v Jablonci jsme pro klidný start sezony potřebovali bodovat a tomu taky odpovídalo nasazení na straně našich hráčů. Takové gólové hody dlouho nepamatujeme. Chtělo by se říct, že máme konečně útočníka(y)! I když, o góly se postaralo více hráčů, navíc nikoli pouze těch ofenzivních.

Už v úvodním zápase v Jablonci jsem si říkal, že v té Lišce, nebo spíše Lischce, něco bude. A ono taky je, navíc ne pouze směrem dozadu. Dva góly v úvodu sezóny, to asi ani sám David nečekal. Uvidíme, jak mu to půjde dál, zatím z něj mají fanoušci, myslím, velmi dobrý pocit. A to i přesto, že do Ostravy přišel… no, však víme odkud.

Těším se taky na další běžecké výkony „Jury Forresta Sora“. Myslím, že v nedělním finále stovky na OH v Tokiu by se dostal minimálně do semifinále, ale s balonem to taky umí.

Je tady dalších pár jedinců, kteří příjemně překvapili. Takový Kuzma byl chvíli vlevo, chvíli vpravo. Že by konečně začal splácet důvěru do něj vloženou? No, nechvalme dne před titulem…

Každopádně druhý zápas sezony nabídl gólové hody a v té děravé zlínské defenzivě by se v neděli prosadila snad i naše olympijská plavkyně Baara Seemanová. Vodní sloupec, který na hřišti panoval, by ji mohl vyhovovat. Ševci se v Ostravě vykoupali opravdu solidně a s pěti utopenými se i nadále budou držet doslova u dna. Doufejme, že my budeme plavat už jen vzhůru.

Další zastávkou budou Budějky a něco mi říká, že by mohla být zábava. Když se to sejde, a že už se to v minulosti sešlo, v Budějovicích se dá zažít solidní zábava."

Pedeboh, dlouholetý fanoušek Baníku Ostrava