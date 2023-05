KATASTROFÁLNÍ START A ZMĚNA TRENÉRA

Utkání 4. kol první fotbalové ligy: Baník Ostrava - FK Teplice, 20. srpna 2022, Ostrava. (zleva) Trenér Ostravy Pavel Vrba a Jan Petřík.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Vraťme se ještě v krátkosti do druhé poloviny minulého roku. Slezanů se ujal Pavel Vrba, nedlouho předtím vyhozený ze Sparty. Jenže vysněný kouč vydržel na Bazalech jen jedenáct ligových utkání, po nichž měl Baník jedenáct bodů a byl čtrnáctý. Nový sportovní ředitel Luděk Mikloško jen pár dní po uvedení do funkce bez milosti respektovaného kouče vyhodil a instaloval k týmu Pavla Hapala, jež k návratu do FCB našlápnuto ještě před přijetím Vrby. A prvotně to zabralo.