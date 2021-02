Mohl by tým třeba nastartovat moment, kdy by se dostal do vedení?

Samozřejmě. Určitě by si kluci daleko více věřili. Ale momentálně nemáme dostatek agresivity ve vápně. Tím nemyslím, že musíme zranit protihráče. Jestli se nechceme posouvat dolů tabulkou, tak musíme být hladoví po gólech. To tam teď chybí.

Oproti poslednímu zápasu s Plzní jste si ale tentokrát vytvořili daleko více šancí…

Sice si nějaké šance vytvoříme, ale máme špatné řešení. Čekal jsem, že to dohrajeme alespoň na remízu, aby nás Budějovice nepřeskočily v tabulce. Nějaké možnosti jsme si vytvořili, ale vše se točí pořád dokola. Chybí nám hlad, není tam ten zápal, aby ten gól někdo dal. Jestliže tohle nezměníme, tak se budeme pořád plácat tam, kde se plácáme.

Odráží se výrazněji nepříznivá série na pohodě v týmu? Na jaře jste v šesti zápasech uhráli jen pět bodů a dali pouhé tři góly…

Loňský rok jsme skončili s tím, že jsme udělali nějakou sérii a zřejmě jsme si mysleli, že to dál půjde samo. Některé zápasy se nám ale nevyvedly a začala nás trápit koncovka. Spoléhali jsme na to, že to vždycky odbráníme a skončí to remízou nebo nějaký ušmudlaný gól vstřelíme. Jenže teď se bohužel karta obrátila, jakmile s tím všichni nezačneme něco dělat, tak se můžeme propadnout níže.

V nastavení jste vyrazil do pokutového území Jihočechů a k míči se prodral. Věřil jste, že z toho může být gól?

Tohle mne hodně zamrzelo. Jak chceme dát gól, když vůbec nepředvídáme? To je stejné, jako když soupeřův obránce nakopne balon, stoper jde do hlavičky, tak další stoper ho zajišťuje. To je obdobná situace. Když chceme dát gól, tak jeden jde do hlavy a dva nebo tři hráči musí jít za něho. Naprosto stejné to bylo u mojí hlavičky. Musíme být hladoví psi. Útočná fáze je opravdu bídná.