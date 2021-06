HLASY TRENÉRŮ:

Ondřej Smetana (Baník Ostrava): „Měli jsme rozhodně vyhrát, mohli jsme dát klidně čtyři, pět gólů. Bylo tam dost možností dát hned na začátku gól a uklidnit se, ale to se nepovedlo. Hráli jsme organizovaně, výkon měl parametry. Měli jsme šance, akorát jsme výkon nezúročili střelecky. To musíme zlepšit a je to škoda.“

Jozef Weber (MFK Karviná): „Zakončili jsme remízou docela povedenou sezonu. První půle byl Baník výrazně agresivnější a hrál s ohromnou chutí. I my jsme se ale z brejků dostávali do situací. Ale domácí měli spoustu centrů a ve druhé půli přišel zaslouženě trest. Pak jsem se zvedli a hráli líp a vyrovnali. Bylo to potom nahoru dolů, velká hektika. Z toho pohledu jsme s výsledkem spokojeni.“

Baník Ostrava – MFK Karviná 1:1 (0:0)

Branky: 48. De Azevedo – 58. Sinjavskij. Rozhodčí: Zelinka - Mikeska, Bureš. ŽK: Čmelík (Karviná). Diváci: 1811 (omezený počet).

Baník Ostrava: Budinský – Ndefe, J. Pokorný, Stronati, Fleišman – D. Buchta, Kaloč, Kuzmanović (72. Sor), Tetour, de Azevedo (87. Fillo) – Śmiga (56. Zajíc). Trenér: Smetana.

MFK Karviná: Neuman – Mikuš, Janečka (62. Smrž), Šindelář, S. Dramé, Bartošák – Čmelík, Qose, Herc, Siňavskij (85. Jursa) – Papadopulos (90+1. Zych). Trenér: Weber.