Otevřeně se hovoří o zájmu o útočníka Davida Puškáče (28) z Bohemians. V kuloárech zaznívá ve spojitosti z Baníkem také jméno záložníka Tomáše Ladry (24) z Mladé Boleslavi.

A čile se spekuluje i o dalším hráči. V pražské Spartě by měl končit obránce David Lischka (23), o jehož budoucnosti se jedná. Jde o odchovance ostravského klubu, který se na druhý pokus a po operaci srdce na Letné probojoval do kádru i sestavy, ale po několika nepřesvědčivých podzimních výkonech místo ztratil a na jaře v lize už neodehrál ani minutu.

Teď je podle informací Deníku jeho návrat do Baníku ve hře, o Lischku se však má zajímat také polská Wisla Krakov, kde už jeden bývalý baníkovec působí – Michal Frydrych. Po polského velkoklubu ma nakročeno také slovenský trenér Adrian Guĺa, který skončil na lavičce Viktorie Plzně.

A kdo Lischkovi uvolní místo? Zdá se, že se roztáčí nové kolo jednání mezi Baníkem a maďarským Puskásem o služby opory a člena širšího kádru reprezentace Patrizia Stronatiho. Pokud by Ostravané tentokrát na nabídku druhého celku tamní nejvyšší soutěže kývli, mohl by právě Lischka být alternativou.

„Zio by za mě byla velká ztráta, protože ukázal, že je stěžejní hráč tohoto týmu. Určitě by nám chyběl. Je levák, má výšku, je silný, rychlý, nedostal kartu za celou sezonu. To je důkaz kvality. Stíhá, nemusí faulovat,“ popsal po zápase s Karvinou důvody, kvůli kterým by Stronatiho nerad ztratil, trenér Baníku Ondřej Smetana.

„Nechci to rozvádět, jednání se nějak vyvíjí, jsou otevřená. Teď teprve skončila sezona, komunikujeme s hráči, bavíme se. Uvidíme,“ dodal Smetana na otázku, zda někteří hráči nastoupili za Baník o víkendu naposledy.

Zajímavé letní přestupové období se rozjíždí!