„Ještě se hraje o hodně bodů, oni se pořád mohou zachránit. Produkují líbivý fotbal, ale sráží je produktivita a individuální chyby v šestnáctce. Vnímám, že přijede tým, který je nebezpečný a má svou kvalitu. Nic nepodceňujeme,“ zdůraznil kouč Baníku Ondřej Smetana.

Opava je v tabulce předposlední, horší už je pouze Příbram. Na záchranu aktuálně ztrácí šest bodů. „Někdo by ten zápas mohl přirovnávat k tomu s Příbramí, kterou jsme nedávno porazili 5:0. Očekávám daleko těžší zápas, a to nejen proto, že jde o derby,“ podotkl Smetana.

„Jsem přesvědčen o tom, že k nám přijede připravenější mančaft, než tehdy Příbram. Všichni musí vidět, že dřeme a do šancí se dostáváme. Věřím, že to přijde. Chceme ten zápas zvládnout, vnímáme i jeho exkluzivitu pro naše fanoušky, kterým máme co vracet,“ dodal Ondřej Smetana.

V Opavě stále věří v udržení nejvyšší soutěže. „Známe naše postavení, pro nás je to proto brutálně důležitý zápas a bylo by skvělé ho zvládnout. Větším favoritem je Baník, ale jedeme tam se vztyčenou hlavou a budeme se rvát o každý metr,“ slíbil kouč Opavy Radoslav Kováč.

„Po podzimním prohraném derby jsem byl hodně zklamaný. Ztratili jsme dobře rozehraný zápas, kdy jsme hráli celý druhý poločas proti deseti. Chtěli bychom tento neúspěch odčinit,“ připomněl Kováč prosincovou porážku 1:2 a trefu ex-opavského Svozila z nastavení.

Uspět s Baníkem prý bude těžké. „Je to silový a soubojový mančaft. Naposledy odehráli velmi dobré utkání v Liberci, kde měli vyhrát. Musíme si dávat pozor na jejich útočnou sílu, nebezpečné standardky. Nečeká nás nic jednoduchého,“ uzavřel Radoslav Kováč.