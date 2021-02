Baníku chyběl obránce Fleišman, vykartovaný štítový záložník Jánoš a nakonec také s osmi góly nejlepší střelec týmu De Azevedo i útočník Kuzmanovič. A tyto absence byly od začátku znát. Celý zápas byly Pardubice o krok vepředu.

Východočeši se dostali do první šance v 15. minutě, kdy po zpětné přihrávce pálil už v šestnáctce Hlavatý, jeho pokus Laštůvka vyrazil. Ve 34. minutě vytáhl ostravský kapitán na roh přízemní střelu Cadua, která mířila k pravé tyči.

Nováček se přece jen ještě do přestávky prosadil. A bylo to vedení zcela zasloužené. Ve 41. minutě kopal roh Surzyn, na přední tyč si naběhl Jeřábek, jehož hlavička skončila na zadní tyči. Laštůvka jen bezradně pokrčil rameny.

Ani po změně stran se Baník nezvedl a do první vážnější situace se dostali opět domácí. V 57. minutě doletěl po centru zprava míč ke Kostkovi, který nedokázal trefit poloodkrytou bránu, když hlavičkou pouze nad.

Domácí zvýšili v 74. minutě, kdy se po rohu trefil hlavou Čihák. Naději vykřesal Baníku za pouhou minutu Tetour, který po zpětné přihrávce z hranice pokutového puntíku uklidil míč k levé tyči. Byla to první střela na branku.

V 85. minutě mohl rozhodnout Surzyn, toho ale vychytal Laštůvka. Ten už ale v 87. minutě nestačil na střídající Hufa, který zakončil sólo. Baník ještě stačil v nastavení snížit po hlavičce Stronatiho, vyrovnat už se mu ale nepodařilo.

HLASY TRENÉRŮ

Jaroslav Novotný (trenér Pardubic): "Bylo to velice hezké utkání, i díky kvalitnímu terénu. První poločas byl v naší režii, byli jsme lepším mužstvem. Snažili jsme se o to, abychom utkání rozhodli ve svůj prospěch. Podařilo se nám tam dát jednu branku, dvěma zákroky výborně zasáhl hostující gólman. Ve druhém poločase Baník přidal, začal tlačit. Přesto jsme si vypracovali další tři příležitosti, z nichž jsme dali dvě branky. Akorát nás mrzí, že jsme hned po vstřelených brankách inkasovali. Nakonec se nám podařilo dovést zápas do vítězné konce a to bylo pro nás strašně důležité."

Luboš Kozel (trenér Ostravy): "Hlavně v prvním poločase jsme hráli komplikovaně, zbytečně složitě. Nepamatuju si situaci, že bychom ohrozili domácí branku. Domácí byli nebezpečnější, Lašty chytil dvě šance, takže jsme si o branku koledovali. Nakonec jsme ji dostali z rohového kopu. O poločase jsme udělali změnu a druhou hned po půli. Trošku mám to prospělo, po půli se náš výkon zvedl. V době, kdy to vypadalo, že bychom mohli jít za vyrovnáním, jsme opět inkasovali z rohového kopu. Domácí odskočili, naštěstí jsme brzo snížili a udrželi jsme se v zápase. Dělali jsme ale dál chyby, které vedly k šancím domácích. Jednu z nich proměnili a znovu odskočili. Naše snížení v závěru už nemělo vliv. Vítězství domácích je zasloužené, náš výkon nebyl dobrý."

Pardubice – Baník Ostrava 3:2 (1:0)

Branky: 41. Jeřábek, 74. Čihák, 87. Huf – 76. Tetour, 90+1. Stronati. Rozhodčí: Franěk – Hrabovský, Hock. ŽK: Toml, Ewerton (oba Pardubice). Bez diváků.

Pardubice: Boháč – Prosek, F. Čihák (81. Šejvl), Toml, Surzyn – Jeřábek – Cadu (57. Ewerton), Tischler, Hlavatý (81. Solil), D. Kostka – P. Černý (68. Huf). Trenéři: Novotný a Krejčí.

Baník Ostrava: Laštůvka – Fillo, J. Pokorný, Stronati, Ndefe – D. Buchta (54. Sor), Mena (46. Zajíc), Kaloč (71. Drozd), Tetour, Holzer (80. Juroška) – O. Šašinka (80. Svozil). Trenér: Kozel.