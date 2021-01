Co se změnilo oproti Spartě, že jste se nedostali do hry?

Slovácko na nás naběhlo, bylo agresivnější, s čímž jsme se nedokázali vyrovnat. To byl rozhodující faktor. Prohrávali jsme souboje, neměli jsme druhé odražené balony, a tím jsme se dostávali pod tlak. Slovácko tak na nás na obranu neustále chodilo. Párkrát jsme měli čas to rozehrát, ale i tak jsme to dali jim, to bylo špatně.

Proč máte takové výkyvy?

Nedokážu si to vysvětlit. V neděli tady přijela Sparta, odmakali jsme to, a za tři dny přijde další zápas a… Nevím, nehráli jsme dobře. Když to nejde fotbalově, tak agresivita musí být. Soupeře to musí alespoň bolet, musíte se ho pokusit dostat pod tlak tvrdými souboji. Tlačit to silou. To nám chybělo.

Trenér Kozel říkal, že vám chyběla potřebná šťáva. Jak těžké nohy jste po Spartě měli?

Teď je náročný program, ale máme široký kádr. Trenér se nás všech, kteří jsme byli určeni do zápasu, ptal, jak se cítíme. Všichni odpověděli, že dobře. Myslím, že fyzicky jsme na tom byli v pohodě.

Jedinkrát jste vystřelili na branku, a to už podruhé v řadě. Slovácko vyslalo mezi tři tyče hned sedm pokusů. Není to ostuda?

Je to špatné. Měli jsme být agresivnější a rychlejší s míčem. Doma bychom měli mít rozhodně více střel, to nás brzdí. Střel máme celkově opravdu málo. Teď je třeba zvládnout zápas ve Zlíně.