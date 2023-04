FILIP KALOČ

Filip KaločZdroj: FC Baník Ostrava

– 2 –

Byl trochu obětován pro defenzivu, do útoku se nehnal, byť zkoušel i střelbu z dálky. Primárně ale hlídal střed hřiště, aby pokud možná Bucha a spol. neměli klid a prostor, přesto měl podíl na druhé vstřelené brance. Klíčový zákrok předvedl hned v úvodu, kdy zablokoval Chorého, jež by zakončoval do prázdné branky.