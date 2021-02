Tak zas jindy… Baník zalezl a vlastní stín nepřekročil. "Nechápu," řekl Koubek

/FOTOGALERIE/ Zase to bylo hodně… hodně málo! Fotbalisté Baníku Ostrava se proti elitním týmům ligy nedokážou prosadit. Potvrdilo to nedělní utkání 17. kola proti Plzni. Slezané podlehli Západočechům 0:2, na jejich skalp tak už čekají 11 let a nově 22 zápasů.

Utkání 17. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava – FC Victoria Plzeň, 31. ledna 2021 v Ostravě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Viktorku nasměroval ke třem bodům v 65. minutě Ondrášek, hotovo bylo v 86. minutě po vlastní brance Stronatiho. Baník stále víc sázel jen na defenzívu, ale ta jí nebyla nic platná. Svěřenci trenéra Luboše Kozla hráli po celý druhý poločas jen na druhé housle. Přitom Ostrava měla jedinečnou možnost Plzeň pokořit. Ta se totiž venku dlouhodobě trápí. Do duelu ve Vítkovicích zvítězila v lize pouze jedinkrát. Baník proti Západočechům neskóroval do včerejška už tři zápasy. Čas se tedy natáhl už na 384 minut. „Upřímně. Nedokážu hru Baníku pochopit. Ano, zkusili chvíli napadat rozehrávku, ale pak rychle zalezli. Přišlo couvnutí do velkého vápna, celý blok se posunul k šestnáctce a těsně před ní," prohlásil pro O2 TV Sport bývalý uznávaný kouč Miroslav Koubek. "V tu chvíli bylo jasné, že situace přijdou. Neznám příčinu, proč tomu tak bylo, jestli byla kondiční, nebo tam mělo být dřívější střídaní. Obraz byl ale takový, že Plzeň začala naprosto dominovat," dodal Miroslav Koubek. Baník Ostrava – Plzeň 0:2 (0:0) Branky: 65. Ondrášek, 86. vl. Stronati. Rozhodčí: Proske - Nádvorník, Novák. ŽK: De Azevedo – Šulc, Havel. Hráno bez diváků. Baník: Laštůvka – Fillo, Svozil, Stronati, Ndefe – De Azevedo (72. Mena), Jánoš, Tetour (72. Buchta), Kaloč (87. Pokorný), Holzer (65. Potočný) – Zajíc (65. Šašinka). Trenér: Kozel. Plzeň: Staněk – Havel, Kaša, Brabec, Kovařík (26. Ba Loua) – Bucha, Kalvach, Šulc (90. Matějka) – Kayamba (77. Mihálik), Ondrášek (90. Beauguel), Falta. Trenér: Guľa.