„Tohle mužstvo má podle mého názoru kvalitu na to, aby se na jaře před nadstavbou dostalo do té horní skupiny, která pak bude hrát už jen mezi sebou,“ řekl pro oficiální stránky ostravského Baníku Mikloško s tím, že bude hodně záležet na kádru, který do druhé poloviny letošního ročníku FORTUNA:LIGY půjde.

„S trenérem Hapalem jsme se shodli na tom, že současnému týmu věříme. Rozhodně není důvod jakkoliv panikařit a dělat nějaká překotná rozhodnutí. Shodli jsme se i na tom, že tým jde herně nahoru. Jsem přesvědčen, že ani současná zlepšená výkonnost není maximem tohoto mužstva,“ prohlásil Mikloško.

„Věřím, že se budeme tabulkou šplhat nahoru. Ano, máme posty, které je třeba zdvojit a víc o nich přemýšlet i s ohledem na budoucnost, zimní přestupy jsou však často předražené, protože hráči mají platné smlouvy. A přivádět hráče, o kterém bychom nebyli přesvědčeni, že je pro základní sestavu, nebudeme,“ zdůraznil Mikloško.

„Naopak využijeme čas k tomu, abychom současné hráče Baníku ještě lépe poznali a dokázali z nich vytěžit maximum. Uvidíme, jak bude probíhat jarní část, během níž budeme zároveň intenzivně a hlavně osobně sledovat hráče, kteří by přicházeli pro případné letní posílení kádru v úvahu,“ pokračoval Mikloško.

„Chci, abychom měli každého hráče, o němž bychom v budoucnu uvažovali, kompletně vyskautovaného a vysledovaného. Nyní v zimě může dojít k tomu, že přijde jeden, možná dva hráči,“ doplnil Mikloško. Ten bude muset vyřešit mimo jiné případné setrvání hráčů na hostování, především pak výborně se prezentujícího Srba Plavšiče, kterého si může Slavie stáhnout již během této zimní přestávky.

Hodně se mluví také o budoucnosti Ladislava Almásiho, který na začátku sezony marodil, aby po návratu na hřiště nasázel v sedmi zápasech pět gólů. „Budeme dělat vše proto, aby tito hráči v Baníku zůstali. V tom jsme zajedno i s majitelem klubu panem Brabcem. V případě Plavšiče to bohužel nemáme ve svých rukou,“ podotkl Mikloško.

„Naopak v případě Laca Almásiho ano. Zastávám názor, že ještě půjde výkonnostně nahoru. Letní přípravu mu hodně zkomplikovala zranění, ale pokud se teď podaří ho na jaro připravit, bude těch gólů dávat víc. Myslím si, že má pořád obrovské rezervy a chtěl bych, aby v Baníku ještě aspoň rok zůstal a své předpoklady beze zbytku naplnil,“ dodal Mikloško.

Co příprava? V lednu odletí Baník na soustředění do Turecka. „O soupeřích se zatím jedná, protože jsme museli čekat na to, kdo všechno v Turecku ve stejné době jako my bude. Potvrzeno máme zatím jen jedno utkání, a to 10. ledna ještě před odletem ve Skalici, další zápasy jsou teprve v jednání,“ uzavřel šéf sportovního úseku Baníku Ostrava Luděk Mikloško.