Šlo o první výjezd od letošního jara, kdy však baníkovci v Olomouci kvůli vládním opatřením zůstali jen za branami Androva stadionu. Byť byli hlasití a hráči jim na Hané poděkovali, možnosti hnát Laštůvku a spol. přímo z hlediště to nenahradilo. „Je neskutečný pocit si zase vystát tu frontu a zase být přímo v centru dění,“ pochvaluje si fanoušek Zdeněk, když čeká před Střelnicí.

Vše probíhá poklidně, fanoušci se schází postupně po skupinkách a v plném počtu jsou až u stadionu, kde je pořadatelé hromadně pouští na tribunu za dohledu nedaleko stojících policistů. Žádné manévry ale na severu Čech nečekejte.

„Nic proti Jablonci, ale to město není na sraz a pochod úplně situované. Navíc když je příjezd od Prahy uzavřený, musí se celý stadion objíždět, tak se lidé slézají na parkoviště u Kauflandu,“ popisuje Deníku fanoušek, který ke své identifikaci sdělí jen iniciály O. K.

„V některých městech to tak bývá. Navíc dlouhá cesta, začátek sezony, prázdniny, vše běží v letním módu,“ dodává s úsměvem skalní příznivec, který Baník podporuje už od klukovských let. Ačkoli pochází Ostravy, od dob studií žije v Praze. I díky tomu se stačí účastnit většiny výjezdů. „Tedy pokud mi v tom nezabrání covid. Proto jsme rádi, že na fotbal můžeme jít,“ podotýká O. K.

„Dokonce když jsem ráno vstal, přemýšlel jsem nad tím, kdy jsem naposledy manželce oznámil, že vyrážím na fotbal. Já totiž během covidu nejezdil ani na domácí zápasy. Je to divná doba, což podtrhují i olympijské hry. Ty jsou taky divné,“ krčí rameny O. K. „Dneska ale říkám: „Ženo, je Baník, jedu na výjezd! A musím říct, že na sezonu jsem zvědavý. Doufám, že fanoušci na tribunách nebudou jen chvilková záležitost, i když já jsem skeptik. Snad to aspoň do voleb vydrží. Pak nás Andrej zavře úplně. A všechny,“ zasměje se.

Kromě lístku by mělo být kontrolováno i potvrzení o bezinfekčnosti. „Já jsem očkovaný, já jsem v pohodě,“ zazní z davu. „Však stejně to potvrzení mít musíš,“ slyší vzápětí reakci jednoho z kamarádů. Nakonec se tak ale podle informací Deníku neděje a příznivci jsou puštěni do ochozů jako za starých časů. Tedy jen na vstupenku.

Domácí hlasatel pohladí duši baníkovců ještě před úvodním hvizdem, když je pozdraví. Oni už v té chvíli vytáhnou obligátní propriety, jimž vévodí velký nápis „Ostravská smetánka“ nad jejich hlavami. A vzápětí spustí i jejich hlasivky.

Od sezony mají velká očekávání. Kádr Baníku prošel rozsáhlejší obměnou a cítí, že pod stávajícím majitelem by to chtělo už úspěch. „Víte, my se vždy spokojíme, když je tam bojovnost a nasazení. Samozřejmě bychom rádi viděli i fotbalovost. Přišla spousta nových hráčů, tak uvidíme. Výsledek ale tipovat nebudu, protože víme, jak to v Jablonci umíme. Nebo spíše neumíme,“ připomíná negativní historii vzájemných soubojů na Střelnici.

„Celkově si ale myslím, že fanoušek i majitel, který do toho nasypal hromadu peněz, by už nechtěl jen první šestku, ale možná první třetinu té vedoucí šestky. Hlavně ale ať se to dohraje s lidmi. To je cíl,“ přeje si na závěr O. K.

Jediným momentem, který hostující fandy vyloženě rozlítí, je neuznaná branka. Jinak vše probíhá ve vší slušnosti. Zatímco na výsledek celosezonního snažení si ale O. K. i další baníkovci budou muset počkat do jara, konečné skóre v Jablonci (0:1) po gólu Václava Pilaře v závěru však Ostravany těšit nemůže.