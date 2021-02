„Víme o Romanovi, že to je kvalitní fotbalista, ale u nás se bohužel herně trápil a sám věděl, že to není ono. Bylo to velmi složité rozhodování a rozhodnutí. Ale udělali jsme ho s tím, že by ta krátkodobá změna prostředí mohla jemu samotnému prospět,“ řekl v pondělí odpoledne pro klubový web Alois Grussmann, sportovní ředitel Baníku Ostrava.

Devětadvacetiletý Potočný odehrál po svém příchodu do slezského klubu 29 zápasů, v nichž vstřelil čtyři góly. Herně se od začátku hledal a ze strany fanoušků čelil stále větší kritice. Sám býval podrážděný. Třeba když snižoval v srpnovém domácím utkání 2. kola s Českými Budějovicemi (2:2) z penalty na 1:2, na do té doby hlasitě pískající příznivce reagoval tak, že si dal prsty obou rukou do uší jakoby jim vzkazoval: mlčte!

Všem na Baníku došla podle všeho trpělivost v pátek, paradoxně v duelu na jihu Čech, kde byl Potočný po prvním poločase vystřídán. To už měl žlutou kartu. Jeho (ne)hraní se dostalo během přestávky až do elektronické tužky v živém vysílání ČT Sport, kde bylo vidět, jak po nepřesné přihrávce ve středu hřiště jen naštvaně rozhodil rukama a místo návratu do obrany zůstal stát.

„Už jsme se o Romana několikrát zajímali ohledně transferu do Zlína. Vyšlo to až nyní, byť jen v rámci hostování. Jsem rád, že můžeme s tímhle hráčem spolupracovat. Slibujeme si od něj především zvýšení produktivity do útočné fáze,“ uvedl generální manažer Zlína Zdeněk Grygera. „Seběhlo se to hodně rychle. Doufám, že naše spolupráce bude přínosem pro obě strany," uzavřel Roman Potočný.