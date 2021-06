„Nechci soudit do detailu, protože jsem nebyl v šatně a nevím, jaké měl Martin Fillo úkoly. Co konkrétně po něm trenéři chtěli. Nicméně je to zkušený hráč. Stejně jako třeba v bráně Honza Laštůvka, o jehož výkonnost se tým opíral,“ říká Rostislav Vojáček.

„Myslím si, že byl průměr, ale vzhledem k tomu, co má za sebou a jak je zkušený, bych od něj čekal víc,“ dodává dvaasedmdesátiletá klubová legenda, která na konec Filla v Ostravě má svůj názor. „Baník je v situaci, že nehraje o poháry ani o záchranu, je v klidném středu, takže asi uvažují tak, že budou budovat mužstvo do budoucnosti. O Baníku se ví, že má dost mladých a talentovaných hráčů, takže se rozhodli jít touto cestou, což není špatný záměr,“ míní Vojáček.

AFRIČANÉ? POHODÁŘI

U defenzivního dua Muhammed Sanneh – Gigli Ndefe, které z Afriky doplňuje ještě záložník Yira Sor, přiznává, že nedisponuje detailními informacemi. „Nerad bych řekl něco špatně, nicméně tito hráči obecně, myslím si, musí být silnými individualitami. Mají své přednosti, jako technika, hbitost, mrštnost, rychlost. Umí oživit tým. K tomu i určitá negativa, protože jsou to i pohodáři. To vidíte třeba na Slavii,“ poukazuje na klub z Edenu Rostislav Vojáček.

„Když to mužstvu jde, je jejich funkčnost vysoká, ale jakmile je tým v potížích, veze se to s nimi víc, než s hráči z Evropy. Pro to, aby hráli dobře, potřebují být v pohodě, a když jsou, mohou být velkým přínosem. Tito kluci přínosem jsou,“ myslí si.

Velkým tématem letošního roku je setrvání Patrizia Stronatiho, o něhož se stejně jako v zimě zajímá maďarský Puskas. „Je to otázka filozofie klubu. Patrizio je jedním z mála hráčů Baníku, který má šmrnc, předpoklady vést mužstvo, důraz, diriguje obranu a další charakteristiky, které jej předurčují být jedním z lídrů. Byla by škoda, aby hráč, který má ambice a možnost být vůdčí osobností, někam odcházel. Byl by to pro klub krok zpět, ale to si musí vyhodnotit zodpovědní lidé,“ má jasno Vojáček.

Podobně jako v nedávném rozhovoru pro Deník Verner Lička, i osobnost nejslavnější éry ostravského klubu nevidí smysl jít do maďarské ligy. „Když ji srovnám s českou, nevidím tam žádný posun. Patrizio by měl chtít víc,“ pozoruje Rostislav Vojáček.

Jeho odchod by prý byl ztrátou. „Ale víte, jak to bývá. Hráče nepustíte, on se zasekne, s výkonem půjde dolů a už třeba neroste. Pak si řeknete, proč jste ho neprodal. To si ale musí vyhodnotit lidé v klubu a také Patrizio,“ opakuje Rostislav Vojáček.

Utkání 23. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Fastav Zlín, 1. března 2019 v Ostravě. Na snímku Rostislav Vojáček a Milan Baroš.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

FOTBAL JE O OBRANĚ

Jako o jedné z možných posil Baníku se spekuluje o Davidu Lischkovi. Čtyřiadvacetiletý obránce je nyní v pražské Spartě. „Abych se přiznal, v poslední době jsem ho neviděl. Nicméně už jen tím, že je odchovanec, má vztah ke klubu i regionu, věřím, že si ho uchoval, a pokud ve Spartě moc příležitostí neměl, tak tady by zase mohl udělat krok dopředu. Myslím, že i pro fanoušky by to mohlo být dobré. Za mě by to za zkoušku stálo,“ soudí Vojáček.

Zpevnit zadní řady by přitom Baník potřeboval. „Fotbal je vždy o obraně. Pokud chcete něco hrát a mít dobré výsledky, vždy musíte hrát dobře z defenzivy, abyste neinkasoval. K tomu potřebujete mít předpoklady rychlostní, obratnostní, důraz a tvrdost. Třeba my, naše generace, jsme měli štěstí, že ač jsme vzadu byli jen tři, zvládali jsme to,“ připomíná legenda.

„Samozřejmě fotbal se posunul, a z dob, kdy obrana dominovala, my třeba za sezonu dostali dvacet gólů, jsme se dostali k tomu, že se hodně útočí. To ale nic nemění na tom, že abyste neprohrál, nesmíte inkasovat,“ uzavírá Rostislav Vojáček.