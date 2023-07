/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava vstoupí v neděli 23. července do nové ligové sezony na hřišti Liberce. Očekávání fanoušků modro-bílých barev jsou obrovská. Také proto, že vedení slezského klubu z Bazalů přivedlo hned několik zajímavých posil, které hned na začátku přípravy ukazovaly svůj potenciál a kvalitu. Nabízí se tak otázka: Jak si v letošním ročníku nejvyšší soutěže povede tým trenéra Pavla Hapala? Dojde zase jen na trápení a zmar nebo se Baník rozjede a bude atakovat čelo tabulky? Na kterém místě Slezané skončí? Hlasujte v anketě níže.

Utkání 23. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha, 11. března 2023, Ostrava. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

TIP DENÍKU: 5. místo

Propadák z minulé sezony se opakovat nebude. Baník přivedl hned několik kvalitních posil, které v průběhu letní přípravy i jednotlivých zápasových testů ukazovaly, že by měly být přínosem. A to jak po herní stránce, tak co se týká produktivity. Dá se zároveň očekávat, že dřív nebo později přijdou těžké časy, kdy se nebude dařit. Může jít třeba jen o jeden dva zápasy, poločas, nebo pouhou černou čtvrthodinku. Nikdo v klubu si to nepřeje, ale hráče může začít kosit zranění. Ať tak, či onak, až v tom okamžiku se teprve ukáže, jak silné mužstvo Baníku vlastně je. Nastal čas pořádně provětrat i ty nejlepší, včetně obou pražských „S“ a rvát se ve skupině o titul.

