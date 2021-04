Opava začala zostra a hráči Baníku to pocítili. Po tvrdých zákrocích viděli v úvodních sedmi minutách žluté karty Mondek a Tiéhi.

První gól vstřelili domácí ve 13. minutě, ale dlouho se z něj neradovali. Pohodlná dorážka Zajíce do prázdné branky neplatila kvůli ofsajdu.

Uběhlo jen několik desítek vteřin a stejný hráč se prosadil znovu. Tentokrát už bylo vše v pořádku. Zajíc se trefil přesně na zadní tyč.

Po půlhodině hry Baník zvýšil, když se znovu prosadil Zajíc. Ten se dostal k míči po skluzu Kulhánka, obešel Fendricha a skóroval.

Po přestávce šel do hry ex-ostravský Smola, který se dostal během pěti minut hned do dvou velkých šancí. Laštůvka ale Baník podržel.

A tak udeřili domácí potřetí. V 57. minutě se k zakončení již v šestnáctce dostal Buchta, jehož tečovaný pokus se odrazil od břevna těsně za čáru.

HLASY TRENÉRŮ

Ondřej Smetana (Baník Ostrava): „Zvládli jsme zápas podle našeho plánu – být kompaktní, otevřít si nahoře prostor pro rychlý protiútok a myslím, že nám to vycházelo. Dostávali jsme se do brejkových a nebezpečných situací. Podařilo se nám dát brzy gól. O to více jsme se mohli soustředit na blok a čekat na další šance. Myslím, že na můj vkus jsme ale soupeře pustili do mnoha šancí, to by se nám jindy nemuselo vyplatit. Z toho se určitě musíme poučit do příště.“

Alois Skácel (SFC Opava): „Představovali jsme si to trošku jinak, bohužel těsně před utkáním jsme museli vyřadit ze základní sestavy Žídka, který měl zdravotní problémy. Možná se to podepsalo na tom, že první poločas z naší strany nebyl dobrý. Soupeř si na nás chytře počkal a my jsme mu první dva góly doslova darovali, při vší úctě v Baníku. Ve druhém poločase jsme se dostali do dvou tří situací, ale gól jsme nedali. Nepovedlo se nám dát kontaktní gól a soupeř přidal třetí.“

Baník Ostrava – SFC Opava 3:0 (2:0)

Branky: 14. a 30. Zajíc, 57. Buchta. Rozhodčí: Hrubeš – Kotalík, Pečenka. ŽK: Jánoš - Mondek, Tiéhi, Juřena. Hráno bez diváků.

Baník Ostrava: Laštůvka – Juroška (77. Holzer), Svozil, Stronati, Fleišman – Jánoš (77. J. Pokorný), Kaloč – de Azevedo (54. D. Buchta), Tetour (68. Kuzmanović), Ndefe – Zajíc (68. O. Šašinka). Trenér: Smetana.

Opava: Fendrich – Didiba, Schaffartzik, (46. Večerka), Žídek – Hrabina, Lukáš Holík (78. Harazim), Tiéhi, Nešický, Helešic (84. Jan Řezníček) – Mondek (46. Rataj), Juřena (46. Smola). Trenér: Kováč.