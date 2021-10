Je to tady! Fotbalisty Baníku Ostrava čeká v sobotu od 16 hodin šlágr 11. ligového kola se Slováckem. Souboj čtvrtého s pátým, který může jeden z týmů katapultovat až na druhé místo nejvyšší soutěže, je také střetem celků s aktuálně nejlepší formou. Dá se tedy očekávat parádní podívaná.

Utkání 8. kola první fotbalové ligy: SK Sigma Olomouc - FC Baník Ostrava 17. září 2021 v Olomouci. (zleva) Daniel Tetour z Ostravy a Pablo Juarez Gonzalez z Olomouce. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Mužstvo jsme měli v přestávce relativně pohromadě, mohli jsme se na to utkání nachystat. Věřím, že to bude fungovat. Víme, že máme stejně bodů, je to důležité utkání. Hrajeme doma a chceme ho zvládnout,“ prohlásil Smetanův asistent Jan Baránek.