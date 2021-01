Atraktivnější vstup do jarní části ligy si fotbalisté Baníku Ostrava snad ani nemohli přát. Svěřenci trenéra Luboše Kozla si to v očekávané bitvě 15. kola rozdají s pražskou Spartou. Souboj odvěkých rivalů začne v neděli 17. ledna na Městském stadionu ve Vítkovicích v 18.30 hodin. Jedno však už teď všechny mrzí. Nucená absence fanoušků na tribunách.

Gólman Baníku Jan Laštůvka uklízí míč před Benjaminem Tettehem - FORTUNA:LIGA - Skupina o titul - 2. kolo, AC Sparta Praha - FC Baník Ostrava 3:2, 23. června 2020 v Praze. | Foto: Deník / Petr Kotala

„Je to velký deficit. Každé domácí utkání proti takovému soupeři bylo nejlepší. Fanoušci byli naším dvanáctým hráčem. Přicházíme o to a mrzí nás to. Na druhé straně už nějakou dobu to tak je. Hráči si museli na tohle zvyknout a naučit se motivovat vnitřně sami. Tu agresivitu a sebevědomí, co jim dodávali diváci, v sobě musejí nějak najít,“ prohlásil Kozel.