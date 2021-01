/FOTOGALERIE/ Bezbrankovou remízou skončil nedělní podvečerní fotbalový šlágr 15. ligového kola mezi Baníkem Ostrava a pražskou Spartou. Promrzlý duel na Městském stadionu ve Vítkovicích, který se hrál při teplotě až minus 15 stupňů Celsia, nenudil, mnoho šancí ale nenabídl.

Utkání 15. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha, 17. ledna 2021 v Ostravě. (zleva) Martin Vitík ze Sparty a Patrizio Stronati z Ostravy. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Pokud chceme tři body, musíme lépe řešit finální fázi. Nebyl to náš problém jen v tomto zápase, je to už dlouho naše největší slabina. Měli jsme aspoň dvě tři nadějné situace, chce to ale lepší střelu nebo přihrávku. To mě mrzí,“ řekl kouč Baníku Luboš Kozel.