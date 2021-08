Baník dal vzpomenout na mistrovskou sezonu! Doma začal nejlépe za 22 let

/FOTOGALERIE, HLAS TRENÉRA/ Tak to bylo něco! Nejlepší domácí vstup do ligy za posledních dvaadvacet let se povedl fotbalistům Baníku Ostrava v nedělním utkání 2. kola proti Zlínu, který rozstříleli 5:1. Dvěma góly se blýskl stoper David Lischka.

Utkání 2. kola ligy: Baník Ostrava - Fastav Zlín, 1. srpna 2021 v Ostravě. David Lischka (uprostřed) se raduje z branky. Celkem dal dvě a Baník vyhrál 5:1. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Slezané dali vzpomenout na mistrovskou sezonu 2003/2004. Tu tehdy nakopli vítězstvím 3:1 nad Českými Budějovicemi, kterým vstřelili tři góly během úvodních 22 minut. Tentokrát nasypali Ševcům do 34. minuty hned čtyři. Podobně vydařený rozjezd nejvyšší soutěže pamatují v Baníku v ročníku 2007/2008 (Most 5:2) a 2005/2006 (Zlín 4:1). Vůbec nejdominantněji zahájili na vlastním hřišti Ostravané tuzemskou ligu, která existuje od roku 1993 po rozdělení na českou a slovenskou, v sezoně 1999/2000. V 1. kole rozdrtili Blšany 6:1. OBRAZEM: Fanoušci Baníku si užili demolici Zlína. Nejlepší u nás, skandovali Přečíst článek › Baník začal výborně, když už v 9. minutě využil hned první dobrou šanci. Na roh Fleišmana si naskočil stoper Lischka a hlavou překonal gólmana Dostála. Navrátilec do ostravského klubu skákal radostí hodně vysoko. Ve 13. minutě už to bylo o dva góly, to když poslal Fleišman dlouhý aut na Sora, který se na levé straně zbavil Cedidly, a po technickém pokusu na zadní tyč vstřelil svou premiérovou ligovou branku v jedenáctém startu (druhém od začátku). Baník byl v laufu, naopak zlínští hořeli jako papír. Ve 26. minutě odcentroval z levé strany Kuzmanovič na Lischku, který parádně z voleje propálil Dostála a už to bylo o tří branky. Natěšení domácí fanoušci skandovali "nejlepší u nás". Rezerva Baníku začala remízou v Olomouci, bod zachránil „vlastenec" v nastavení Přečíst článek › Ostravané pokračovali v jízdě. Ve 34. minutě se poprvé v dresu Baníku trefil Almási, předsezonní posila do útoku z Ružomberku. Brzy po přestávce se po centru rychlíka Sora prosadil Buchta, který zavíral situaci na zadní tyči. Zlín se dočkal čestné branky v 69. minuty. Dalekonosný přímý kop Hlinky před Laštůvkou ještě tečoval Poznar. Více než čtyři a půl tisíce fanoušků Baníku to neodradilo rozjet v závěru mexickou vlnu. „Zápas se mi hodnotí dobře. Od začátku jsme byli lepší, za výhrou jsme si šli. Celkově jsme soupeře přehrávali. Dali jsme brzo góly, a to nás uklidnilo. Bodově jsme nezvládli zápas v Jablonci, teď ten se Zlínem ano, je potřeba na to navázat,“ řekl trenér Baníku Ondřej Smetana. 2. kolo FORTUNA:LIGY (neděle 1. 8. 2021): Baník Ostrava – Zlín 5:1 (4:0) Branky: 9. a 26. Lischka, 13. Sor, 34. Almási, 52. Buchta – 69. Poznar. Rozhodčí: Julínek – Caletka, Dobrovolný. ŽK: Lischka - Janetzký, Cedidla. Diváci: 4602. Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – Sor (57. De Azevedo), Tetour (71. Budínský), Kaloč (82. Jánoš), Kuzmanović, Buchta (57. Potočný) – Almási (57. Klíma). Trenéři: Smetana a Galásek. Zlín: Dostál – Matejov (56. Nečas), Cedidla, Procházka, Vraštil – Fantiš, Hlinka, Hrubý (46. Janetzký), Conde (65. Tkáč), Dramé – Poznar. Trenér: Jelínek.