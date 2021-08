„Doufal jsem, že takhle by to mohlo dopadnout. I za jeden gól bych byl rád, že jsou dva, je to ještě sladší,“ popisoval třiadvacetiletý stoper. „Už v Jablonci jsme podali dobrý výkon, a říkali si, že od toho se musíme odrazit a proměnit šance. Proto jsme tentokrát nic jiného než tři body nebrali. Že jsme vyhráli tímto výkonem a výsledkem, je jen dobře,“ pochvaloval si Lischka.

Vzpomněl jste si, komu jste dal naposledy ligový gól?

Ty jo, to už bude dlouho. Ve Spartě vím, že jsem gól nedal, takže to muselo být v Jablonci, což jsou tak dva roky. A je možné, že to bylo zrovna proti Zlínu. Je to tak?

Pamatujete si to přesně. Celkově jste v lize dal šest branek, tři z toho právě Zlínu…

K tomu dneska jsem byl zvolen Hráčem utkání. To jsem byl naposledy ještě za Spartu, a také proti Zlínu. (usmívá se)

Takže váš oblíbený soupeř?

Zatím ano. Snad to tak bude i nadále. Myslím si ale, že nám pomohly ty dva góly předtím, než začala ta průtrž, kterou jsme ale čekali. Celkově déšť k fotbalu patří, počasí si nemůžete vybírat. A za mě je lepší, když prší, než když panuje vedro přes třicet stupňů. Lépe se v tom běhá.

Že skórujete hlavou po rohovém kopu, není u obránce nic výjimečného. Jak jste se ale zjevil při druhé trefě před brankou Zlína?

To se mě ptalo víc kluků. Já tam předal míč Davidu Buchtovi, ale trenéři po nás chtějí, když máme jako stopeři prostor, abychom to doplňovali. Nakonec se to tak sešlo, že Buchtič vysunul Kuzmu (Kuzmanoviče) a ten naslepo centroval do vápna, kde já dobíhal a vyšlo to. Jsem za to rád a celkově jsem si zápas užil.

Vaše dva góly musely mít asi velkou odezvu, že?

Od rodiny, přátel, kamarádů i lidí z mého okolí mi přišlo hrozně moc zpráv a SMS. Ale vyzdvihl bych ještě jedno jméno, což je pan doktor Štěpán Černý, který mě operoval, tak od něj mi přišla SMS, že mi moc gratuluje. To je pro mě nejvíc, když mi takový člověk napíše zprávu. I když jsem mu děkoval mockrát, tak musím znovu zmínit.

Ještě občas slýcháváte srovnání s Patriziem Stronatim, nebo tenhle tlak už nijak nevnímáte?

Samozřejmě už když jsem tu šel, tenhle tlak od lidí a fanoušků tu byl. Zio je strašně dobrý stoper, který si v Baníku vybudoval svoje jméno a získal si i fanoušky. Zanechal tu velkou stopu. Já tu přišel jako náhrada, která půl roku nehrála. Ani sám jsem nevěděl, co od sebe mám očekávat. Jen jsem doufal, že se bude dařit. Teď nezbývá než věřit, že to bude pokračovat. Jsou to jen dva zápasy, teď to musím potvrzovat v každém dalším.

Před příchodem do Baníku jste půl roku nehrál. Jak se aktuálně cítíte? Jste v ideální formě, nebo ještě máte rezervy?

Cítím, že to ještě není optimální. Přece jen sice jsem se Spartou trénoval, vyhýbala se mi zranění, jen mi chyběla zápasová kondice. To musím teprve nabrat. Ale už to trochu znám, protože po operaci jsem už v této situaci byl, když jsem měl výpadek. A vím, že s každým zápasem to bylo lepší a lepší, tak doufám, že tady to bude také takové.

Zatím se ale zdá, že vaše souhra s Jaroslavem Svozilem funguje, viďte?

Je to super spolupráce. S Jardou jsem si sedl na hřišti i v osobním životě, což je za mě také velké plus. Není to totiž vždy jen o tom, jak to klape fotbalově, ale právě životní stránka také hraje velkou roli. Že si dva lidé sednou takto. Jsme spolu i na pokoji před zápasem. Ale zase… daří se, teď to ale musíme potvrzovat.

Uspokojení nehrozí?

Já myslím, že ne, protože i trenér nám to často připomíná. Musíme dál pracovat tak, jak dosud, dřít, makat, pokračovat v tréninku podle toho, co po nás trenér chce. Nemyslím si, že by tady přišlo uspokojení. I za mě budu rád, když to vítězství nám psychicky pomůže, ale zdravě. Určitě si nelze myslet, že to teď půjde samo. Musíme navázat na to, co nás teď zdobilo – týmovost, pracovitost a tak. S tím musíme jít do dalších zápasů.

Napovědělo utkání to, na co váš tým může v sezoně mít?

Nechceme teď tady říkat, na co máme, nebo nemáme, chceme jít zápas od zápasu, protože fotbal je hodně nevyzpytatelný. Můžete hrát dobře, vyhrávat, daří se vám, ale pak přijde zápas, který nevyjde a od té chvíle může být vše jinak. Musíme koukat, co bude zase za týden a jít zápas od zápasu. Sezona je na začátku a teprve uvidíme, na co bude mít, a kde skončíme.

OČIMA TRENÉRA SMETANY:

„David do týmu hned zapadl. Už v Jablonci měl na začátku gólovou příležitost, tu hlavu měl řešit lépe. Teď proti Zlínu dal dvě branky, což je skvělé. Když vám takhle pomůže stoper, pro tým je to obrovská pomoc. Taky jeho přínos v postupném útoku je jasný. Pořád ale potřebuje čas. Myslím si, že by mohl hrát ještě o něco lépe. Skoro rok vynechal, bylo jasné, že za jednu letní přípravu nebude v top formě. Je taky na nás trenérech ho ještě dál posouvat. A to tak, aby se mohl zlepšovat a jeho výkonnost gradovala.“