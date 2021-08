/FOTOGALERIE/ Do rytmu populární písně L'Amour Toujours z dílny známého DJ Gigiho D'Agostina si svůj chorál „Gieksa Baník“ prozpěvovali fotbaloví fanoušci Baníku Ostrava ještě několik minut před úvodním výkopem, to však nevěděli, že z amplionů Městského stadionu ve Vítkovicích se její tóny ponesou v následujících téměř dvou hodinách celkem pětkrát.

Utkání 2. kola první fotbalové ligy: Baník Ostrava - Fastav Zlín, 1. srpna 2021 v Ostravě. Fanoušci Baníku. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Rozhodně by se však nezlobili. Znamenalo to totiž pět branek v síti Zlína, který si tak ze Slezska v duelu 2. kola FORTUNA:LIGY odvezl pořádný debakl. Každopádně když Ševci nezvládli nástup do utkání, inkasovali třikrát během 26 minut, byla nálož pořádně ve hře. To ostatně ucítili i sami baníkovci.