Poslední tři zápasy v letošním ligovém ročníku zbývá odehrát fotbalistům Baníku Ostrava. V sobotním 32. kole změří síly se Zlínem. Duel osmého se čtrnáctým začne ve Vítkovicích v 17 hodin. „Chceme, aby ten zápas byl o nás a našem způsobu hry, budeme chtít zvítězit,“ řekl kouč Baníku Ondřej Smetana.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v modrém) v 16. kole FORTUNA:LIGY remizovali ve Zlíně 1:1. V popředí záložník Filip Kaloč. Jak dopadne sobotní odveta ve Vítkovicích? | Foto: Jan Zahnaš

Do Ostravy už nepřijede s Fastavem bývalý trenér Baníku Bohumil Páník, který byl odvolán. „Možná ta změna vlije do týmu novou energii, možná to přinese nějakou změnu rozestavení, změnu hráčů na některých postech. To nám ukáže až zápas,“ podotkl Smetana.