JIŘÍ LETÁČEK

Jiří LetáčekZdroj: FC Baník Ostrava

Brankář, 24 let

Bilance v lize: 9 zápasů, 810 minut, 7 inkas. gólů, 3 nuly

Bilance v poháru: jeden zápas, 120 minut, 3 inkas. góly, žádná nula

Komentář Martina Lukeše: „V době, kdy bylo nejhůře, učinili trenéři rozhodnutí, strčili ho do brány a on zazářil. Pomohl. Mile mě překvapil, tohle jsem nečekal. Vypadá to, že by mohl mít kvality na to, aby byl dlouhodobou jedničkou, i když já bych si přál na této pozici odchovance. Zároveň v Jablonci ukázal, že není bezchybný.“

Hodnocení Deníku: Jedna ze dvou jarních komet v kádru Baníku. Pavel Hapal s Luďkem Mikloškem nad ním po podzimu hůl nezlomili, hosta z Pardubic připravili na klíčovou fázi sezony, kdy nahradil Jana Laštůvku a mladý gólman se odměnil jistými výkony i několika výtečnými zákroky. Ostravskou spokojenost dokládá uplatněná opce. Teď musí své výkony potvrdit. Známka Deníku: 2.