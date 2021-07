Osmadvacetiletý slovenský brankář, který pravidelně kryje záda kapitánovi Janu Laštůvkovi, bude podle informací z klubu chybět přibližně šest týdnů. Důkladné vyšetření v nemocnici odhalilo natržený stehenní sval.

„Naštve to, ale co se dá dělat. Jedeme dál, musím se dát dohromady,“ neztrácí optimismus Viktor Budinský. Baník na jeho zranění zareagoval stažením Radovana Murina, třetím do party je sedmnáctiletý Martin Hrubý.