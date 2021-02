Trenér Luboš Kozel však očekává náročnou bitvu. Také proto, že Východočeši ztrácejí na jeho mužstvo jediný bod. „Čeká nás těžké utkání. Pardubice mají můj velký respekt. Zrovna jsem sledoval jejich poslední zápasy a musím říct, že podaly opravdu dobré výkony. To, že se nacházejí jako nováček tam, kde jsou, je určitě zasloužené,“ řekl Kozel.

„Hrají velmi pohyblivý, kultivovaný fotbal. Je vidět, že jim funguje součinnost, protože řada kluků spolu hrála už ve druhé lize. Ale to, že chválím Pardubice, neznamená, že bychom nechtěli uspět. Naopak. Chceme navázat na vítězství proti Jablonci a přivézt tři body i z Prahy,“ zdůraznil Kozel, který se pozastavil u předností aktuálně devátého celku soutěže.

„Je to sehranost a snaha o kombinační fotbal. Ve výstavbě útoku jsou vidět naučené prvky, je znát, že se nejedná o náhodu. Podobně jako my mají trošičku slabinu ve finální fázi a nedávají tolik gólů, ale i ta organizace hry směrem do defenzívy je jednoznačná, takže ani tolik gólů nedostávají,“ narážel Kozel na fakt, že Pardubice doposud inkasovaly 22 branek.

Do utkání stoprocentně nezasáhne zraněný obránce Fleišman a kvůli karetnímu trestu štítový záložník Jánoš. „Jinak by měli být všichni hráči v pořádku,“ uzavřel na konci týdne Luboš Kozel. Podle sobotních ranních informací Deníku však bude postrádat ještě De Azeveda a Kuzmanoviče.