Kromě přesvědčivé výhry, velmi dobrého výkonu a posunu na sedmé místo muselo těšit kouče Smetanu také to, že skórovali hráči, kteří se dlouho nemohli prosadit. Šašinka se trefil poprvé v ročníku, Holzer se dočkal gólu dokonce po více než dvou letech a 56 zápasech. Naposledy vstřelil branku 8. prosince 2018 v domácím střetnutí s Bohemians, které Baník vyhrál 2:0.

HLAS TRENÉRA:

Ondřej Smetana (Baník Ostrava): "Nepřeceňujeme to. Klukům jsme hned v šatně říkali, že jsme nohama na zemi. Myslím, že ze začátku to z naší strany bylo nervózní, zápas jsme si ale odpracovali. Postupem času přicházely fotbalové věci, prosadili jsme se a za to jsme rádi. Tím, jak byl soupeř nalomený, se ta naše fotbalovost více projevovala. Jsem rád za týmový výkon, byl kompaktní, organizovaný, ale i řada individuálních výkonů byla dobrá a hodně kluků, kteří dali gól, se prosadili po delší době."

Baník Ostrava – Příbram 5:0 (2:0)

Branky: 37. Ndefe, 39. Holzer, 56. Tetour, 60. O. Šašinka, 75. Pokorný. Rozhodčí: Lerch – Horák, Melichar. Bez karet. Bez diváků.

Baník Ostrava: Laštůvka – Juroška, Pokorný, Stronati, Holzer (77. Fleišman) – De Azevedo (66. Buchta), Jánoš (82. Svozil), Tetour, Ndefe (66. Sor) – Zajíc, O. Šašinka (77. Mena). Trenér: Smetana.

Příbram: Šiman – Svoboda, Mezera, Kingue, Soldát (26. T. Pilík, 46. Januška), Tregler – Nový (15. Vilotič), Zorvan, Jan Rezek, Lalkovič (69. Vávra) – Voltr (69. Cortez). Trenér: Horváth.