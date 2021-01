Dobře věděli, že je čeká nesmírně náročný start jara, který teď nabírá na obrátkách. Po nedělním šlágru se Spartou Praha (0:0) sehrají již ve středu 19. ledna fotbalisté Baníku Ostrava další ligové utkání. Svěřenci trenéra Luboše Kozla se střetnou od 16 hodin na Městském stadionu ve Vítkovicích v dohrávce 8. kola se Slováckem. Tedy soupeřem, který vstoupil do jarní části nejvyšší soutěže domácí výhrou 2:0 nad Karvinou.

Utkání 15. kola první fotbalové ligy: FC Baník Ostrava - AC Sparta Praha, 17. ledna 2021 v Ostravě. (zleva) Michal Sáček ze Sparty a Filip Kaloč z Ostravy. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Po herní stránce jsme proti Spartě podali velmi slušný výkon. To, kde nás tlačí bota, je koncovka a finální fáze. Někdy to je o tom dát branku, což se může odrazit na psychice a řešení situací je pak někdy snazší. V tabulce je od čtvrtého do desátého místa rozdíl jen čtyř bodů, to je velká motivace pro obě mužstva. Ztrácíme na ně dva body a chceme vyhrát. Víme ale, že jsou silní,“ řekl druhý trenér Baníku Ivan Kopecký.