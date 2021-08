„Po vydařeném utkání se Zlínem je v týmu dobrá atmosféra. Všichni jsou uvolněnější a chtějí v Budějovicích uspět. Pokud chceme být v sezoně úspěšní, musíme takové zápasy zvládat,“ řekl jeden z trenérů Baníku Tomáš Galásek.

Jihočeši vstoupili do ligy domácí výhrou 1:0 nad Teplicemi, o uplynulém víkendu po stejném výsledku prohráli na Slovácku. „Bojovali tam, prohráli jen o gól. Není to lehký soupeř. My ale chceme tři body,“ dodal Tomáš Galásek.