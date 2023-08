/FOTOGALERIE/ Do stále složitější a složitější pozice se dostávají fotbalisté Baníku Ostrava. Slezané se ani na třetí pokus nedočkali ligové výhry, když v neděli podlehli v Plzni 1:3 a protáhl tak čekání na triumf v Doosan Aréně na šestnáct duelů v nejvyšší soutěži. Navíc opět nevstřelili gól ze hry, jediným střelcem byl z penalty Matěj Šín. Týmu Pavla Hapala se staly osudným dva faktory: chyby v defenzivě a neproměňování šancí.

U Doosan Arény před utkáním Viktoria Plzeň - Baník Ostrava. | Video: David Hekele

Hosté se na západě Čech prezentovali sympaticky. Žádný beton, naopak odvaha, aktivita, chuť přehrát soupeře, který má za sebou vydřený postup v předkole Konferenční ligy. Jenže útočník Abdullahi Tanko zaváhal, a když na druhé straně svým nedůrazem nabídla defenziva Baníku možnost, Bucha ji využil.

„Technické chyby. Prostě vždy, když jsme se dostávali do finální, nebo předfinální situace, tak jsme udělali lehkou ztrátu a Plzeň je dost chytrá a kvalitní, aby toho využila,“ řekl trenér Pavel Hapal.

Klíčovými se staly souboje Davida Lischky a Rafia Durosinmiho. Před prvním gólem ostravský stoper prohrál zásadní souboj, u druhého zařídil faulem penaltu. „My tam uděláme vždy takovou maličkost, hloupou chybu,“ povzdechl si Hapal, který se Lischky spíše zastal. „Přitom jsme hráčům kladli na srdce, že nechceme, aby nám Plzeň chodila do brejků,“ pokračoval kouč.

Jeho protějšek Miroslav Koubek, který protočil kvůli náročnému programu sestavu, přiznal, že na podobný průběh svůj tým připravoval. „Musíme respektovat sílu a ofenzivu Baníku, které je nebezpečná, ale věděli jsme ale, že se do jejich obrany nějakým způsobem dostaneme. Že to jde. A věřili, že si své situace umíme najít,“ prozradil zkušený šéf plzeňské lavičky.

Na Chorého penaltový zásah z nastavení první půle ještě do pauzy stejnou mincí odpověděl Matěj Šín. „Udělali jsme si to komplikovanější,“ přikývl Koubek, který po obrátce sledoval, jak mohl srovnat Tanko, ale Staněk jeho nedůraznou střelu vyrazil.

„To volalo po gólu, ale netrefil dobře míč. Být to 2:2, tak konec zápasu mohl být úplně jiný,“ věděl Hapal. „Byl to hratelný zápas, ve kterém jsme nepropadli herně, měli jsme dost zakončení, bohužel nám to tam nepadá a nedokážeme vstřelit branku. Věřím, že se to brzy změní,“ zadoufal vzápětí.

Baník se tak krčí s jediným bodem na spodku tabulky. „Nervozita? Nestoupá. Bojujeme zápas od zápasu a s Hradcem už to zlomíme,“ hlásil záložník Matěj Šín. „Zklamání, že jsme nebodovali, i když minimálně jeden se dal uválčit,“ uzavřel Pavel Hapal.

Viktoria Plzeň – Baník Ostrava 3:1 (2:1)

Branka: 19. Bucha, 45+1. Chorý z pen., 77. Traoré – 45+4. Šín. Rozhodčí: Starý – Nádvorník, Váňa. ŽK: Dweh, Sýkora, Durosinmi (všichni Plzeň). Diváci: 10 088.

Plzeň: Staněk – Paluska, Hranáč, Dweh (52. Hejda) – Jirka, Šulc, Kalvach, Bucha (64. Traoré), Cadu (52. Sýkora, 81. Holík) – Chorý (64. Kliment), Durosinmi. Trenér: Koubek.

Baník Ostrava: Letáček – Ndefe (65. Pojezný), Blažek, Lischka, Kpozo – Boula (79. Rigo) – Buchta, Šín (65. Tetour), Kubala, Ewerton – Tanko (79. Almási). Trenér: Hapal.