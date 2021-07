„Je to možná jedna z mých posledních tiskovek. Nenechám se urážet, abych tu mluvil do zdi. Nezlobte se na mě, ale ať si na LFA sednou a promyslí to. Nevidím důvod, proč by tu nemohli být novináři, kteří jsou testovaní jako my,“ kroutil hlavou naštvaný Rada.

Ten narážel na pokračující koronavirová opatření. Kvůli nim stále neprobíhají tiskové konference naživo, nanejvýš přes on-line aplikace a z různých místností. Přitom na tribuny už se fanoušci vracejí.

„Je pod mojí úroveň, abych tu mluvil do skříní. Bude mi třiašedesát let a já tu nebudu mluvit do vzduchu nebo do kamery. Nenarodil jsem se proto, abych tu mluvil do zdi. Pokud to bude takhle příště, přijdu na tiskovku, ale budu strohý,“ nechal se slyšet Rada.

„Jednou udělám to, že půjdu ven, svolám novináře, sednu si na zeď a budu s nimi dělat tiskovku tam. Jsme jako cvičené opice v zoologické zahradě. I na ty opice se mohou jít lidé podívat. Novináři k fotbalu patří, a pokud jsou testovaní, mohou tu být. Uráží mě to,“ pokračoval Rada se stále rozčíleným tónem v hlase.

„Jestli to někoho neuráží, tak mě jo. Může to být novinář odkudkoliv, je mi to jedno. Může do mě šít, ale ať tady je kruci. Už mě to štve. Sem jede novinář z Ostravy a bude sedět za zdí? Kde to jsme? Hlava mi to nebere,“ dodal Rada.

„Jsme očkovaní, abychom byli připravení. Pak se naočkuji, mám dvě dávky a nemůžu s nikým komunikovat. Tak si mám dát třetí, čtvrtou dávku? Je to špatně. To není, že bychom porušovali nějaká pravidla, že by to mohlo jít číselně nahoru,“ uzavřel Petr Rada.