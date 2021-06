Po jedenácti letech se vrátil do české ligy a přestože oslavil v dubnu 36. narozeniny, ukázal, že stále umí. Kapitán fotbalistů MFK Karviná Michal Papadopulos se ohlédl za uplynulým ročníkem nejvyšší tuzemské soutěže, v níž dopomohl Slezanům osmi góly a třemi asistencemi ke konečnému 12. místu.

Kapitán fotbalistů MFK Karviná Michal Papadopulos (vlevo) byl v uplynulé ligové sezoně s osmi góly nejlepším střelcem Slezanům. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Zdraví drželo a moje góly pomáhaly k důležitým bodům. Našlo se však pár zápasů, ve kterých to nebylo ono. S blížícím se koncem sezony jsem si říkal, že pokud dám deset branek a uhrajeme jedenácté místo, budu spokojený. Když to vezmu ale celkově, tak to bylo fajn,“ řekl pro klubový web Michal Papadopulos.