LADISLAV ALMÁSI

Zdroj: FC Baník Ostrava

Jako vždy se na hrotu útoku rval, co to šlo. Podstoupil řadu tvrdých soubojů, rány přijímal i rozdával. A opět skóroval, popáté v sezoně. Měl by možná ještě lepší známku, kdyby se po dvou žlutých kartách nenechal sice nešťastně, ale zároveň i zbytečně, vyloučit. Proti Slovácku bude chybět.