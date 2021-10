Svěřenci trenéra Ondřeje Smetany se tak udrželi na čtvrtém místě za vedoucím triem Plzeň, Sparta, Slavia. Baník čeká po reprezentační pauze další důležitý duel. V rámci 11. kola si to doma Ostravané rozdají se Slováckem, které je páté pouze o skóre. Hrát se bude na Městském stadionu ve Vítkovicích v sobotu 16. října od 16 hodin.

Text vítězného pokřiku:

Pojďme všichni ven, kdo se cítí unaven, já ty a my všichni, tak co tu ještě děláme, skončíme trénink, a když trenér řekne, jde se bušit znovu, ne ne ne, jde se chlastat dolů, dolů dolů kam, do Embarga přeci, tak pojď trenére s námi, a zavři za sebou, neboj, oni ti taky nalejou, potom půjdem na maty, promačkáme výplaty, Baníček, Baníček, Baníček…