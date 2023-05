/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Baníku Ostrava prohráli sobotní utkání 28. kola FORTUNA:LIGY v Mladé Boleslavi 0:1 gólem Kušeje ze 17. minuty a v neúplné tabulce klesli na 10. místo. Středočeši zvítězili v nejvyšší soutěži na pátý pokus a polepšili si na osmou příčku.

FK Mladá Boleslav – FC Baník Ostrava 1:0 (FORTUNA:LIGA – 28. kolo, 22. 4. 2023). | Foto: FC Baník Ostrava

Jako první zahrozil Baník. V 8. minutě zakončoval ve skluzu Buchta, míč však dobře netrefil a Mikulce ani neprověřil. Domácí kontrovali v 17. minutě a hned z toho byl gól. Matějovský vyslal do šestnáctky Kušeje, který z úhlu prostřelil Letáčka.

Ve 20. minutě se pokoušel o bleskové vyrovnání dlouhán Almási, avšak na levé straně z otočky po přihrávce Plavšiče netrefil míč ideálně, a ten skončil v náručí Mikulce. Byl to přitom nejvážnější střelecký pokus Slezanů mezi tři tyče v prvním poločase.

V jeho nastaveném čase zvýšil po přesném centru Matějovského mladoboleslavský Milan Škoda, jenž hlavou zcela osamocen nedal Letáčkovi šanci. Jeho radost však dlouho netrvala. Po intervenci VARu byl gól kvůli předchozímu ofsajdu Jawa odvolán.

Kouč Hapal po Boleslavi: Bolí to, neměli jsme prohrát. Kušej do Baníku nechtěl

Trenér Ostravanů Pavel Hapal udělal před druhou půlí hned tři střídání. Stáhl Pojezného, Šehiče a Buchtu, které nahradili Lischka, Fleišman a Kuzmanovič. Posledně jmenovaný v 72. minutě hlavičkoval a po teči domácího beka skončil balon na břevnu.

Baník nadále dobýval domácí obranu. V 82. minutě centroval zleva Kuzmanovič, našel střídajícího Smékala, který však ve velké šanci poslal hlavou míč jen nad branku. Více už toho Ostravané nestihli a po dvou výhrách vyšli bodově naprázdno.

HLASY TRENÉRŮ:

Pavel Hoftych (Mladá Boleslav): „Baník v posledních zápasech chytil dobrou formu s těžkými soupeři. V prvním poločase jsme ještě hráli vyrovnaně, škoda neuznané branky. Ve druhém poločase nás už Baník zamkl a byl jednoznačně lepší. Musím ale pochválit obranu s brankářem Mikulcem, pro kterého to nebylo jednoduché, chytal po delší době. Někdy i se štěstím jsme to ale uskákali.“

Pavel Hapal (Baník Ostrava): „V zápase není moc co hodnotit, protože jsme byli celých devadesát minut lepším týmem. Ve druhém poločase to už bylo na jednu bránu. Ale na to jsme si moc příležitostí nevypracovali. Měli jsme tam nějaké situace, dvě nebezpečné hlavičky a jedno trefené břevno. Udělali jsme jednu chybu a Kušej se tam najednou objevil sám a prostřelil to na zadní tyč.“

FORTUNA:LIGA – 28. kolo (sobota 22. 4. 2023):

Mladá Boleslav – Baník Ostrava 1:0 (1:0)

Branka: 17. Kušej. Rozhodčí: Klíma – Šimáček, Arnošt. ŽK: Jawo, Kušej, Suchomel – Pojezný, Kuzmanovič. Diváci: 2621.

FK Mladá Boleslav: Mikulec – Donát (84. Mašek), Suchý, Karafiát – Suchomel, Kubista, Matějovský (76. Dancák), Fulnek – Kušej (75. D. Šimek) – Jawo (59. Ladra), Mil. Škoda (76. D. Mareček). Trenér: Hoftych.

FC Baník Ostrava: Letáček – Juroška, Bitri, Pojezný (46. Lischka), Šehič (46. Fleišman) – Cadu (77. Smékal), Kaloč, Buchta (46. Kuzmanovič), Plavšić – Klíma (85. Miškovič) – Almási. Trenér: Hapal.