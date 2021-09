Úvod duelu šestého se čtvrtým patřil Sigmě, a ta šla také do vedení. V 10. minutě kopal roh Chvátal, přízemní přihrávkou našel v šestnáctce Hálu, který se trefil přesně k pravé tyči a potvrdil fazonu. Dal pátý gól z posledních čtyř startů.

Baník se probral a i on se dostával do nadějných příležitostí. Ve 26. minutě zneškodnil Macík hlavičku Almásiho, za minutu se po dělovce do ramene od spoluhráče Chvátala rychle zvedl a vyrazil do bezpečí tečovanou střelu Tetoura.

V 75. minutě byl vyloučen domácí Zifčák, který nešikovně nakopl hlavičkujícího Svozila a Baník přesilovku zužitkoval. V 84. minutě poslal do „ohně“ nadýchaný centr střídající De Azevedo a šikovný Almási, ač otočen k brance zády, technickou hlavičkou srovnal.

„Naše červená? Nebudu se k tomu vyjadřovat, od toho je tady video. Mrzí to, protože do toho vyloučení jsme byli lepší a vedli jsme," prohlásil Hála, jediný střelec Sigmy.

HLASY TRENÉRŮ

Václav Jílek (Sigma Olomouc):

„Nemám klukům co vytknout, bylo to výborné utkání ve skvělé kulise, oběma táborům fanoušků děkuji. Prvních patnáct minut od nás bylo výborných, dali jsme taky gól. Nelíbili se mi některé výroky rozhodčího, stály nás tři body. Sor fauloval zezadu Breiteho, měla být druhá žlutá a vyloučení. K naší červené kartě pro Zifčáka se nebudu vyjadřovat, neviděl jsem to. Mrzí mě vyrovnávací gól, bylo to o jednoduchém ubránění.“

Ondřej Smetana (Baník Ostrava):

„Nezasloužili jsme si prohrát. Sigma měla v prvních dvaceti minutách více hry, místy nás dostávali pod tlak a z první šance dala gól, nakonec z jediné. Postupně jsme se dostávali do hry, ale nebyli jsme produktivní. Ve druhém poločase jsme byli více v zápase. Pomohlo nám domácí vyloučení. Dostali jsme domácí pod tlak, vytvořili si šance a srovnali. Mohli jsme i vyhrát, ale bod bereme. Je důležitý. Sigma hrála dobře, důrazně.“

předehrávka 8. kola FORTUNA:LIGY (pátek 17. 9. 2021):

Sigma Olomouc – Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 10. Hála – 84. Almási. Rozhodčí: Klíma – Hájek, Vodrážka. ŽK: Breite, Sedlák, González – Sor, Ndefe, Tetour. ČK: 75. Zifčák (Olomouc). Diváci: 8613.

Sigma Olomouc: Macík – Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý – Breite, P. González (78. Beneš) – Zahradníček (78. Daněk), J. Sedlák, Hála (90+2. Šíp) – Růsek (69. Zifčák). Trenér: Jílek.

Baník Ostrava: Laštůvka – Ndefe, Svozil, Lischka, Fleišman – Kaloč (64. Budínský), Tetour – Sor (64. Juroška), Kuzmanović (71. de Azevedo), Potočný (71. Jiří Klíma) – Almási. Trenér: Smetana.