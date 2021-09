Bývalý reprezentační útočník se na konfrontaci šestého se čtvrtým, které v tabulce české nejvyšší soutěže dělí čtyři body (Sigma má ale zápas na Slavii k dobru), těší. „Obě mužstva hrají kolektivní fotbal a v lize jsou vepředu. Ne, že by to mělo být úplné překvapení, ale samozřejmě málokdo s tím počítal. Ale já jsem za to rád,“ říká v rozhovoru pro Deník Marek Heinz.

Zároveň podotýká, že už mluví pouze v roli fanouška. „Pro toho je vždy dobře, když padají góly. Ale s tím souvisí, že jich i hodně dostávají. To je zase fakt – být hráčem, či trenérem – ze kterého bych velkou radost neměl. Je to atraktivní, lepší, než když to skončí 0:0, ale musíte mít z toho body,“ upozorňuje.

TRENÉŘI? HRÁČSKÉ ZKUŠENOSTI MAJÍ

Letním pohybům na trenérských postech v Baníku a upevnění pozice Ondřeje Smetany, který má za asistenty Jana Baránka s Tomášem Galáskem, nevěnoval moc velkou pozornost. Vedení ostravské střídačky ale věří.

GÓLY HEINZE V DRESU BANÍKU

Zdroj: Youtube

„Do politiky klubu příliš nevidím, ale myslím si, že to jsou borci, kteří v lize u nás, či v zahraničí, něco odehráli a mají zkušenosti. Jistě, s trénováním dospělého týmu to už tak není, ale to, co mají za sebou v roli hráčů, mohou přenést na kluky, říct, vysvětlit a toto mohou prodat mladým,“ je přesvědčen Heinz. „Dokud to ovšem funguje, tak jen dobře. Jak pro realizační tým, tak i pro mužstvo samotné,“ pokračuje.

„Nejsem zastánce toho, že když se daří, budu vše chvá᠆lit, nebo když naopak ne, tak vše budu hanit. Zároveň si uvědomme, kde jinde mají trenéři ty zkušenosti nabírat, než zde?“ ptá se. „Je to ale i o tom, že tým je pohroma᠆dě delší dobu, hráči se znají, dostávají příležitosti mladí, kteří jsou pak doplněni někým zvenku. Jako tomu bylo teď v létě. Když se to pak ve finále sejde, může to fungovat,“ dodává Marek Heinz.

VZTAHY V ŠATNĚ MUSÍ FUNGOVAT

Cení si, že vedení Ostravanů v létě ve spolupráci s trenéry dokázalo vystopovat místa v sestavě, kde ho tlačila bota a tam sehnat posily. Jako se to povedlo u obránce Davida Lischky, či útočníka Ladislava Almásiho. „Můžete do Baníku přivést dvanáct super hráčů, ale nedáte je dohromady jako mančaft a výsledky mít nebudete. Tak to je. Naše liga je specifická v tom, že soudržnost a vztahy mezi hráči v šatně, to fungovat prostě musí,“ připomíná.

Jednu jistotu Baník má – brankáře Jana Laštůvku, který si i v 39 letech drží svůj vysoký standard. „Podívejte se na Buffona. Tělo u gólmana není tolik opotřebované běháním, souboji a vším okolo, jako u hráčů v poli. Brankáři to v tomto mají jednodušší,“ míní na adresu svého spoluhráče z Baníku z mistrovské sezony 2003/04.

„Na druhé straně psychický tlak je vyšší, každá chyba je vidět. Fyzicky je to ale v pořádku a pokud se ještě udržuje, tak i v tomto věku může chytat. Lašty v tomto směru dělá vše, a věřím, že to není jeho poslední sezona,“ je přesvědčen Marek Heinz.

Zmíněný titul z roku 2004 Baník získal výhrou právě v Olomouci. Heinz, který byl s 19 brankami nejlepším střelcem soutěže, si události pamatuje, jako by byly včera. „Říkám pořád, že na Baník nedám dopustit. Sice jsem tam byl jen rok, ale přirostl mi k srdci, a když jdu na fotbal, jezdím do Ostravy. Tam jsem byl vícekrát, než v Olomouci, což je divné, protože tu bydlím,“ směje se.

VELKÝM FAKTOREM BUDOU FANOUŠCI

„Vzpomíná se na to ale dobře, protože získat titul v Olomouci bylo fantastické. A pro mě speciální. Byla tu rodina, spousta kamarádů. René Bolf dával gól, měli jsme i další šance, k tomu neskutečná podpora fanoušků, protože se sice hrálo v Olomouci, ale na tribunách bylo asi sedmdesát procent baníkovců. Hodně jsme si pak užili cestu zpátky do Ostravy,“ vybavuje si Heinz.

Předpovídat, jak se bude duel na Hané vyvíjet a jak dopadne, si moc netroufá. „Vědma nejsem. Doufejme, že to bude ofenzivní podívaná. Samozřejmě rozhodne, kdo dál o gól víc,“ usmívá se.

„Myslím si, že velkým faktorem budou fanoušci Baníku, kteří jezdí vždy v hojném počtu. Je ale těžké odhadovat, jaké to bude utkání. Obě mužstva hrají podobně, dávají mnoho branek, ale také dostávají, takže podle mě to bude otevřené utkání. Výsledek tipnout nedokážu. Netroufám si. Bude to ale zajímavé,“ myslí si.

A komu bude účastník mistrovství Evropy 2004 a světa 2006, který bude přítomen na Andrově stadionu, fandit? „Těžká otázka. Oběma klubům jsem za něco vděčný a nedá se na to jasně odpovědět. Budu fandit dobrému fotbalu, a možná trochu víc Baníčku. Sigma mě vychovala, za což jsem rád, ale kvůli fanouškům, kterých asi přicestuje hodně, budu na straně hostů,“ uzavírá Heinz.