„Samozřejmě tam pak bylo udělení červené karty (Zifčákovi). My jsme si říkali, že v kontextu utkání byla velmi nešťastná a z tohoto důvodu jsme sáhli po tvrdším trestu,“ dodal Příhoda.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.