Jaký byste zhodnotil zápas v Olomouci?

Byl velmi těžký, ale strašně jsem si ho užil, atmosféra byla neskutečná. V prvním poločase jsme dostali nešťastný gól, standardku jsme měli ubránit, jenže to se nepovedlo. Po přestávce jsme do toho šli s tím, že musíme vyrovnat a se zápasem něco udělat. Pomohla nám jejich červená karta, naštěstí jsme dali vyrovnávací gól. Věřil jsem, že to můžeme i otočit, náznaky a centry tam byly, ale nepodařilo se. Ale myslím si, že ve druhém poločase jsme byli o dost lepší, škoda, že jsme nevyhráli.

Jak jste viděl situaci při gólu? Stoper Vít Beneš podběhl centr?

Viděl jsem na Carlosovi (De Azevedovi), že bude dávat podkopnutý centr na přední tyč, ale byl jsem překvapený, že to prošlo. Stoper to měl na hlavě, možná to ale bylo moc vysoké, a nakonec míč došel až na mě. Vracel jsem to tam naslepo, ale naštěstí zapadlo to do vinglu.

Podobných situací tam ale bylo více, že?

Náznaků tam bylo víc, hlaviček jsem měl dost, ale nebyly to stoprocentní šance. I když… mohlo to tam padnout. Jsem rád i za ten jeden gól hlavou, protože už předtím během zápasu jsem měl dvě tři zakončení hlavou.

Jaké byly souboje s Florentem Poulolem?

Celý zápas byl dost vypjatý, my i oni jsme chtěli vyhrát, já i on jsme chtěli odevzdat maximum. Ale tyto chvíle fotbal přináší. Zákeřnost tam nebyla z jeho ani mé strany, takže to bylo v pohodě. Samozřejmě byl to hrozně emotivní zápas, ani nevím, jestli jsem vůbec někdy takový zažil. Říkal jsem klukům v šatně, že kdybychom mohli hrát ještě jeden, šel bych do toho. Člověk ani necítí únavu. Bylo to neskutečné.

Dostáváte se do střelecké formy?

Dělám pořád to samé, co jsem dělal předtím. Jsem rád za každý gól, za každou šanci v základu, jsem za to vděčný, protože máme kvalitní kádr. Klímič (Jiří Klíma) je taky kvalitní útočník, takže neřešíme, kdo hraje, nebo ne. Když budeme oba makat na sto procent jako doteď, můžeme být dobrá dvojka.

V Olomouci jste nastoupili spolu teprve podruhé na podzim během utkání, v základu ještě ne. Vyhovuje vám spolupráce?

Ano, v základu jsme spolu ještě nenastoupili, jen na Slavii ve druhém poločase. A teď v závěru. Sami jste mohli vidět, že domácí trenér tam pak dal dalšího stopera, aby nás ubránili. A neubránili. Pro Olomouc to bylo těžší, když tam byli dva vysocí útočníci, otevírala se tam obrovská okna, lítaly centry. Už to bylo jen o tom, jestli se nám podaří vstřelit vítěznou branku. Uvidíme. Do budoucnosti nevidím, nevím, jak se nám bude dařit, ale oba podáváme maximum.

Umíte si představit, že byste spolu hráli častěji, a třeba i od začátku?

To je otázka na trenéra, neřeším to, nepřemýšlím o tom. I s Kuzmou (Nemanjou Kuzmanovičem) se mi dobře hraje. Je mi to jedno.