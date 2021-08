/FOTOGALERIE/ Trenéři Baníku Ostrava v čele s Ondřejem Smetanou udělali vždy pro každé utkání v sezoně proti tomu předchozímu změnu v sestavě. To lze předpokládat i pro nedělní (19 hodin) měření sil na půdě pražské Slavie.

Utkání 6. kola fotbalové Fortuna ligy: FC Baník Ostrava - Slavia Praha, 4. října 2020 v Ostravě. Dyjan Carlos De Azevedo z Ostravy, Peter Olayinka ze Slavie. | Foto: Deník/Pavel Netolička

„Mám to jednoduché. Vyhráli jsme třetí zápas, kluci, kteří do toho naskakují, jsou vnímaví a vědí, že se do toho hůř sahá. I přesto jsme schopni nějakou změnu udělat a asi je budeme dělat,“ potvrdil Smetana. „Budeme střídat častěji, to je dnes běžná věc. Ale všichni musí být připravení, protože je otázkou vteřiny, kdy se může hodně věcí změnit. Třeba zranění,“ dodal kouč.