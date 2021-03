Po půlhodině to vypadalo na debakl, nakonec se fotbalisté Baníku Ostrava na hřišti mistrovské Slavie i bez ve 3. minutě vyloučeného Filla rvali do konce alespoň o bod. Toho se ale pod novým trenérem Ondřejem Smetanou nedočkali, když prohráli nedělní duel 22. kola 1:2. Domácím zajistil v první půli dvoubrankové vedení Masopust a Stanciu, po změně stran Slezané snížili po vlastní brance Kačaraby.

Utkání 22. kola první fotbalové ligy: SK Slavia Praha - FC Baník Ostrava 2:1 (7. března 2021 v Praze). Zleva Abdallah Sima ze Slavie a Daniel Tetour z Baníku Ostrava. | Foto: ČTK / ČTK

„Když dostanete takhle brzo červenou kartu, je to šok. A jsem si jistý, že to zamává i s lepšími týmy. O přestávce jsme to hodili za hlavu, soustředili se na to, jak dosáhnout na kontaktní gól, který se nám taky povedlo dát. No a nakonec jsme byli blízko i k vyrovnání,“ vykládal kouč Smetana. Ten narážel na třetí minutu nastavení a šanci Tetoura, který z hranice šestnáctky jen těsně minul levou tyč.