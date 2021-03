Stejně jako na podzim jste prohráli se Slováckem 1:2, tentokrát na jejich hřišti. Jak zápas hodnotíte?

Nezvládli jsme to. Zápas jsme ztratili výkonem v prvním poločase. Přitom jsme mohli jít do vedení, měli jsme obrovskou šanci, dokonce prázdnou bránu, ale bohužel Gigli (Ndefe) trefil jen tyčku. Pak přišla nešťastná penalta pro domácí, první gól a hned i druhý. Podali jsme v první půli fakt špatný výkon.

Prohrávali jste 0:2, ale ve druhém poločase jste se zvedli…

Ve druhé půli jsme se to snažili zvrátit, zlepšili jsme se, dostali jsme domácí pod tlak, ale bohužel už došlo jen ke snížení. Odjíždíme s prázdnou, jsme zklamaní.

Slovácko bylo dva týdny v karanténě, měli jste to v hlavách při přípravě?

Ne, soustředili jsme se na sebe. Měli jsme v týdnu pohárové utkání na Spartě, chtěli jsme se dát dohromady na Slovácko, abychom to zvládli. Karanténu Slovácka jsme nijak neřešili, nebylo to téma.

Přesto to vypadalo, že vás na začátku soupeř zaskočil. Souhlasíte?

Neřekl bych. Spíš jsme nezachytili tempo, bohužel jsme prohrávali osobní souboje a všude byli druzí.

Jak se vám hrálo po dvoutýdenní absenci kvůli trestu?

Asi jsem měl taky problém do toho utkání vletět naplno, nepodal jsem dobrý výkon, bohužel.

Po dlouhé době jste si zahrál v záloze, sedí vám to tam pořád víc?

Samozřejmě jsem se na to těšil, protože jsem byl odjakživa ofenzivní hráč. To, že mě tam trenér vrátil, je fajn. Chtěl jsem dokázat, že i v záloze budu platný. Ale nebylo to ode mě dobré, což mě mrzí. Budu to chtít odčinit v dalších zápasech.

Po prohraném pohárovém osmifinále na Spartě přišla další rána. Odpískali jste už Evropu?

V žádném případě, ještě není konec. Budeme bojovat i o teoretickou šanci, abychom byli co nejvýš v tabulce. Máme co zlepšovat.