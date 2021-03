Do první gólové šance se dostal v 16. minutě Baník. Na nákop za obranu vyběhl domácí brankář Nemrava, před ním však dokázal lépe zkrotit míč Kuzmanovič, který ho přistrčil na Ndefeho. Ten však trefil jen levou tyč.

Vzápětí na druhé straně chyboval Stronati, kterému se míč zamotal mezi nohama, čehož využil Navrátil, a po nešikovném nakopnutí od ostravského stopera pískal sudí Franěk penaltu. Tu proměnil Daníček.

Ještě hůř to s Baníkem vypadalo ve 26. minutě. Divíšek nacentroval zleva přesně na hlavu Kohúta, jehož pokus zblízka Laštůvka vyrazil před sebe. Na následnou dorážku stejného hráče už ale ostravský kapitán dosáhnout nemohl.

Baník se dočkal snížení v 55. minutě, kdy si Juroškův centr zprava směřující do malého vápna srazil do vlastní branky nešikovně zasahující Šimko. Ve zbytku zápasu už se ale Ostravě vyrovnat nepodařilo, nejblíže k němu měl střídající Zajíc.

HLAS TRENÉRA

Ondřej Smetana (Baník Ostrava): "Myslím, že jsme špatně nezačali. Vytvořili jsme si vyloženou šanci, kterou jsme měli proměnit. Potom jsme ale vyklidili střed a prohrávali osobní souboje a to vyústilo ve dva góly. Měli jsme jít do vedení anebo alespoň udržet lepší stav do druhé půle. Tam domácím docházely síly. Slovácko je silné v defenzívě, vytvořili jsme si ale i přesto spoustu nebezpečných centrů a těch situací jsme neměli málo na to, abychom vstřelili nějaký gól. První půle ale byla z naší strany špatná.”

Slovácko – Baník Ostrava 2:1 (1:0)

Branky: 19. z pen. Daníček, 26. Kohút – 54. vl. Šimko. Rozhodčí: Franěk – Dobrovolný, Podaný. ŽK: Divíšek, Kliment, Navrátil, Cicilia, Jurečka – Juroška, Ndefe. Hráno bez diváků.

Slovácko: Nemrava – Kalabiška (81. Reinberk), S. Hofmann, Šimko, Divíšek – M. Petržela (57. Jurečka), V. Daníček, Havlík, Navrátil – Kohút (72. L. Sadílek) – Kliment (81. Cicilia). Trenér: Svědík.

Baník Ostrava: Laštůvka – Juroška, J. Pokorný, Stronati, Holzer (46. Fleišman) – Fillo (89. Svozil), Jánoš, Tetour, Kuzmanović (46. Zajíc), Ndefe (73. Sor) – O. Šašinka. Trenér: Smetana.