Baník na Spartě sedm let nevyhrál. Ukončí Slezané letenské prokletí?

Je to už téměř sedm let, kdy dokázali fotbalisté Baníku Ostrava skolit na Letné pražskou Spartu. Slezanům se to podařilo v srpnu 2014. Jediný gól duelu vstřelil při výhře 1:0 Slovák Ján Greguš. Od té doby Baník na Spartě v lize šestkrát padl. Bitva odvěkých rivalů se hraje v neděli. Souboj třetího s osmým má výkop v 19.30 hodin.

Naposledy se Baník Ostrava utkal s pražskou Spartou v polovině března v rámci osmifinále MOL Cupu na Letné, kde prohrál gólem Hancka z 89. minuty. Ten rozhodl z penalty po předchozím faulu a vyloučení Kaloče. | Foto: Deník/Petr Kotala

Baník neprohrál v nejvyšší soutěži už šest zápasů, v nichž získal dvanáct bodů při skóre 9:3. Naposledy však Ostravané ztratili, když doma neudrželi se zachraňujícím se Brnem vedení a nakonec remizovali 1:1. „Měli jsme tam šance na 2:0, chtělo to ten zápas vyhrát. Na Spartu bychom jeli v lepším rozpoložení," řekl kouč Baníku Ondřej Smetana. „Chceme nejen zopakovat výkon z posledního pohárového zápasu na Spartě, ale ještě ho vylepšit," prohlásil asistent Baníku Jan Baránek, který připomněl poslední vzájemné měření sil z poloviny března, kdy Slezané prohráli v Praze osmifinále MOL Cupu 0:1. Tehdy rozhodl v 89. minutě z penalty domácí Hancko. Ale i na Spartu došlo. Ve středečním semifinále utrpěla se Slavií debakl 0:3. „Tím, že Sparta vypadla z poháru, soustředí už se plně jen na ligu. Tím důležitější pro ni to utkání je. Ale my chceme uspět a prezentovat Baník, tak jak se patří," dodal Baránek. „Chceme to odmakat, odbojovat, rvát se o výhru celých devadesát minut. Sparta je papírový favorit, to jsme ale byli proti Brnu my taky, proto chceme ukázat, že poslední ligový zápas byl výjimka, která nám nevyšla," uzavřel Jan Baránek.