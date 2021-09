JIŘÍ KLÍMA

K jeho smůle po většinu necelé hodiny hry na hřišti neměl Baník tlak, šance, ani nevytvořil svému hroťákovi potřebný servis, aby se k něčemu dostal. On sám ale také nepodržel mnoho míčů, navíc se někdy možná zbytečně stahoval víc do pole, nebo do krajů, odkud těžko mohl sám branku Teplic ohrozit. Bojoval.