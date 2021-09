Baník míří na Stínadla. Výhra nebezpečných Teplic nad Jabloncem budí pozornost

/FOTOGALERIE/ Jdou zase do akce! Fotbalisté Baníku Ostrava by po přestávce způsobené povinnostmi národního týmu rádi navázali na vydařený vstup do ligy. Mužstvo kouče Ondřeje Smetany doufá, že doveze všechny tři body z Teplic, kde se představí v sobotu v rámci 7. kola nejvyšší soutěže. Duel patnáctého s pátým má na Stínadlech výkop v 16 hodin.

FC Baník Ostrava - FK Mladá Boleslav 1:0 (28. 8. 2021). Foto: FC Baník Ostrava | Foto: Deník/VLP Externista

„Pro nás je varování teplické domácí utkání s Jabloncem, ve kterém soupeře přehrávali a nakonec i zvítězili,“ řekl asistent Baníku Jan Baránek, který připomněl jejich výhru 1:0. „Teplice si v každém zápase vypracují šance, ne vždy je však promění, což je někdy sráží výsledkově. Jsou ale nebezpečné a na to si musíme dát pozor,“ zdůraznil. VIDEO: Brabec děkoval zakladatelům Baníku, u pamětního kamene se zpívala hymna Přečíst článek › „Pauza nám přišla vhod, protože jsem doléčili nějaká zranění a dohnali jsme nějaké fyzické resty u hráčů, kteří předtím nemohli trénovat úplně naplno,“ uzavřel Jan Baránek. Baníkovci se v pátek dozvěděli o soupeři pro 3. kolo MOL Cupu. O postup pojedou Ostravané bojovat do Prahy s třetiligovým Vltavínem. Oficiální termín je středa 22. září.